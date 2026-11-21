الظفرة في 21 نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر الظنة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، ورؤساء اللجان الفنية للمسابقات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي، إلى جانب فريق ليوا، ممثلا في المتسابق الإماراتي منصور البهلولي وملاحه خالد الكندي، بمناسبة تتويجهما بلقب كأس العالم لراليات الباها 2026 لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة (SSV).

وأكد سموه أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للقطاع الرياضي، وحرصها على تمكين أبناء الوطن وتعزيز حضورهم في مختلف المنافسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية.

وهنأ سموه الفريق بهذا الإنجاز العالمي، الذي يعكس تطور رياضة المحركات في دولة الإمارات، وقدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية، مشيداً بالأداء المتميز للفريق والنتائج التي حققها خلال الموسم.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب عدد من المسؤولين.