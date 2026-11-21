عجمان في 21 نوفمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه علي عبيد علي غانم الشامسي بمناسبة زفاف نجله "خليفة" إلى كريمة أحمد عبد الله ناصر سالمين النعيمي، اليوم، في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، اللذان باركا للعريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية ملؤها المودة والاستقرار.