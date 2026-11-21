دبي في 21 نوفمبر/ وام/ وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي»، ومؤسسة دبي للمستقبل، اتفاقية تعاون خلال فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، لتطوير واختبار حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتجربة المتعاملين، وترسيخ جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل.

ووقّع الاتفاقية معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون في استكشاف الحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة وتطويرها واختبارها، وتصميم النماذج الأولية وتقييم جدواها الفنية والتشغيلية، إلى جانب دراسة فرص تنفيذ مشاريع تجريبية ومبادرات ابتكارية مشتركة، بما يدعم تحويل الأفكار المستقبلية إلى تطبيقات عملية قابلة للتطوير.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة المعرفية، وتطوير القدرات المؤسسية والمهنية للكوادر البشرية، ودعم المبادرات التعليمية وبرامج تنمية المواهب والكفاءات الوطنية.

وأكد المري أن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج «إقامة دبي» القائم على استشراف المستقبل وتبني الابتكار بوصفه ركيزة أساسية للتطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن بناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في صناعة المستقبل يفتح آفاقاً جديدة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

وقال معاليه: «إن صناعة المستقبل لا تقتصر على استشراف المتغيرات، بل تقوم على امتلاك القدرة على تحويلها إلى فرص وحلول عملية تصنع أثراً ملموساً في حياة الإنسان. ومن هذا المنطلق، نحرص في إقامة دبي على بناء شراكات نوعية تجمع الخبرات والإمكانات، وتدعم تطوير نماذج عمل حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستباقية، بما ينسجم مع رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية».

وأضاف أن الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتطوير حلول مبتكرة تنعكس على جودة الخدمات وتجربة المتعاملين، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي.

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول أن التعاون مع «إقامة دبي» يعكس أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في استشراف المستقبل، بما يسهم في تسريع تبني الابتكار وتطوير حلول عملية تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية.

وقال: «نؤمن في مؤسسة دبي للمستقبل بأن الشراكات الفاعلة تشكل ركيزة أساسية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات عملية ذات أثر مستدام. ويتيح تعاوننا مع إقامة دبي فرصاً مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف استخدامات جديدة للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج وحلول مبتكرة تدعم كفاءة العمل الحكومي وتعزز جاهزية المؤسسات للتغيرات المستقبلية».

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والبحث والاستشراف المستقبلي، وتوفير مساحات أوسع لتبادل التجارب والخبرات المتخصصة، بما يدعم منظومة الابتكار في دبي وتطوير حلول حكومية تواكب تطلعات المستقبل.

وتمتد مجالات التعاون إلى إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير والمحتويات المعرفية، وتبادل الرؤى والتوجهات المستقبلية الداعمة للتخطيط وصنع القرار، وتنظيم الزيارات المتبادلة للمختبرات والمرافق والمراكز المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات المعرفية ذات الصلة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التنسيق المؤسسي بين الطرفين من خلال تحديد ممثلين لمتابعة مجالات التعاون، وإمكانية تشكيل فرق عمل أو لجان مشتركة للإشراف على المبادرات والمشاريع المتفق عليها، وعقد اجتماعات دورية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون ومتابعة تنفيذها.