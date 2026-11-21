دبي في 21 نوفمبر/ وام/ تصدر فريقا «أرتيميس» السويدي والولايات المتحدة، مجموعتيهما في ختام منافسات اليوم الأول، من جائزة الإمارات الكبرى للإبحار الشراعي "سيل جي بي" في دبي، وعزّزا فرصهما في المنافسة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى نهائي الموسم، بعد فوز كل منهما بأحد السباقين.

في المقابل، واجه فريق «إيميريتس جي بي آر» البريطاني، حامل اللقب، صعوبات في المنافسة، بعدما اكتفى بنقطة واحدة، ما زاد من صعوبة مهمته في التأهل إلى النهائي.

وتُقام الجولة برعاية «دي بي ورلد» في مرسى راشد، بمشاركة 13 فريقاً، وتمثل المحطة الأخيرة قبل النهائي الكبير للموسم، المقرر في أبوظبي، يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.

وأنهى الفريق السويدي، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام للموسم، السباق الأول في مجموعته بالمركز الثالث، قبل أن يحقق الفوز في السباق الثاني بقيادة ناثان أوتريدج، الذي نجح في التقدم منذ بداية السباق وحتى خط النهاية.

بدوره، عوّض الفريق الأمريكي تأخره إلى المركز السابع في السباق الأول، ليتقدم إلى المركز الرابع، قبل أن يحقق الفوز في السباق الثاني بقيادة تايلور كانفيلد.

في المقابل، لم يتمكن الفريق البريطاني من تحسين نتائجه، بعدما حلّ سادساً في السباق الثاني، مكتفياً بنقطة واحدة في ختام منافسات اليوم الأول.

وحلّ فريق «بونز فلاينج روز» الأسترالي، متصدر الترتيب العام والضامن تأهله إلى النهائي، ثانياً في مجموعته، فيما حقق الفريق الإسباني «لوس جالوس» المركز ذاته في مجموعته، ليواصلا المنافسة على صدارة جولة دبي.

كما حقق فريق «بلاك فويلز» النيوزيلندي الفوز في السباق الأول، وأنهى السباق الثاني في المركز الخامس، فيما حلّ الفريق الألماني، المقدم من «دويتشه بنك»، ثالثاً في السباقين.