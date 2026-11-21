دبي في 21 نوفمبر /وام/ استعرض أربعة مؤلفين وباحثين، خلال فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، رؤى فكرية وعلمية وإبداعية حول دور الخيال في استشراف المستقبل، وإعادة تشكيل أنماط التفكير، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، ضمن لقاءات ثقافية جمعت الكتّاب بالقرّاء لاستكشاف قدرة الإنسان على إحداث التغيير وصناعة مستقبل أفضل.

واستضاف «ركن الكتب»، ضمن فعاليات الأسبوع الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل، من 18 إلى 21 نوفمبر، برنامجاً من الجلسات الحوارية ومناقشات الكتب وتوقيعها، تناول العلاقة بين الأدب والفلسفة والعلوم والتصميم، ودور القراءة في توسيع آفاق التفكير واستكشاف الاحتمالات المستقبلية.

وقدمت الباحثة والكاتبة فلورنس غوب رؤيتها حول قدرة الإنسان على المشاركة في تشكيل المستقبل، من خلال استعراض كتابها «المستقبل: دليل المستخدم» (The Future: A User’s Guide)، الذي يستند إلى علوم الأعصاب وعلم النفس والفلسفة والتاريخ لفهم كيفية تصور الإنسان للمستقبل والتأثير فيه.

ويتناول الكتاب أثر المخاوف والافتراضات والتحيزات الذهنية في قدرة الأفراد على تصور البدائل المستقبلية، مؤكداً أهمية توسيع نطاق الخيال والتعامل مع حالات عدم اليقين، انطلاقاً من أن المستقبل ليس مساراً محدداً سلفاً، وإنما مجموعة من الاحتمالات التي يمكن للإنسان الإسهام في تشكيلها.

واستعرض مايك تونكين، كتابه «اسأل، لاحظ، جرّب، واصنع» (Asking, Looking, Playing, Making)، الذي يقدم منهجاً عملياً للسرد والتصميم المعماري، يستند إلى أربع مراحل مترابطة تساعد المصممين على الانتقال من الفكرة الأولية إلى تنفيذ المشروع.

وسلط الكتاب الضوء، من خلال نماذج لمشاريع معمارية متنوعة، على أهمية طرح الأسئلة والملاحظة والتجريب والتنفيذ في تطوير تصاميم تجمع بين الجمال والوظيفة والارتباط بالهوية الثقافية والمكانية.

وفي مجال العلوم السلوكية، استعرضت الباحثة لورا أيمريتش فرانش، كتابها «إعادة تشكيل العقل» (Rebrainding)، الذي يتناول قدرة الإنسان على تغيير أنماط التفكير المكتسبة وتطوير عادات ذهنية أكثر إيجابية ووعياً، بالاستناد إلى قدرة الدماغ على التكيف والتغير.

ويوظف الكتاب استعارة «غابة الدماغ» لتوضيح كيفية تنمية أنماط تفكير جديدة، ويقدم أفكاراً عملية تساعد الأفراد على إعادة النظر في عاداتهم الذهنية وتطوير أساليب التفكير، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات.

كما تناولت كاتارينا تولي، خلال جلسة حول كتابها «اللعب مع الزمن» (Playing with Time)، أهمية تخيل سيناريوهات مستقبلية متعددة، وتوظيفها في مساعدة الأفراد والقادة والمجتمعات على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وإحداث تغييرات إيجابية في الحاضر.

ويجمع الكتاب بين أدوات استشراف المستقبل والتفكير المنظومي والقيادة التشاركية، مقدماً رؤى عملية حول توظيف الخيال والتعاون في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وعكست اللقاءات الثقافية التي احتضنها «ركن الكتب»، أهمية التكامل بين المعرفة العلمية والإبداع الأدبي والفكر الفلسفي في تطوير أدوات استشراف المستقبل، وإتاحة المجال أمام الجمهور للمشاركة في حوارات تتجاوز التصورات التقليدية حول التطور والتغيير.

وأكدت هذه اللقاءات أن صناعة المستقبل تمتد إلى بناء القدرات الفكرية والإنسانية، وتعزيز ثقافة القراءة والتساؤل والتجريب، وتوظيف الخيال لاستكشاف فرص جديدة تسهم في تطوير حياة الإنسان والمجتمع.