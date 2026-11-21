دبي في 21 نوفمبر/ وام/ يشكل مشروع "الغدير للحرف الإماراتية"، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نموذجاً يجمع بين صون التراث الوطني وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تحويل الحرف التقليدية إلى منتجات معاصرة تحمل ملامح الهوية الإماراتية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الحرفيات لتطوير مهاراتهن والاستفادة من خبراتهن في بناء مصادر دخل مستدامة.

ويستند المشروع، الذي تأسس عام 2006 برعاية ورؤية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعدة سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، إلى رؤية تقوم على حماية الموروث الحرفي من الاندثار، وإعادة تقديمه بأساليب إبداعية تلبي متطلبات الحياة العصرية، مع الحفاظ على أصالة المهارات اليدوية التي تناقلتها الأجيال.

ولا تقتصر تجربة "الغدير" على إنتاج المشغولات التراثية، بل تمتد إلى بناء منظومة تجمع الحرفيات والمصممين والمبدعين، وتتيح تحويل الخوص والسدو والتلي والفخار إلى قطع فنية ومنتجات وظيفية، بما يعزز القيمة الاقتصادية للحرف التقليدية ويمنحها حضوراً في الأسواق الحديثة.

وتبرز هذه الرؤية في مجموعة «صُنعت بأيدي حرفيي الإمارات»، التي تضم منتجات مستوحاة من البيئة المحلية وتفاصيل الحياة اليومية، وتتنوّع بين المفروشات والأواني والشموع والهدايا والمأكولات التراثية، حيث تتداخل مهارات الحرف اليدوية مع التصميم المعاصر لتقديم منتجات تعكس خصوصية الثقافة الإماراتية.

ومن أبرز المبادرات الإبداعية للمشروع مجموعة «مرفأ»، التي أُنتجت بالتعاون مع الفنانة الإماراتية نورة سلطان الحبتور، وتستحضر تاريخ الإمارات البحري والتجاري من خلال إعادة تقديم المندوس التقليدي بتصاميم تستلهم الموانئ التي شكلت محطات مهمة في حركة التجارة والتواصل الحضاري.

وتضم المجموعة خمسة مناديس تحمل أسماء «جلفار» و«دبا» و«دلما» و«خورفكان» و«خور دبي»، في استحضار لمسارات التجارة البحرية التي ربطت الإمارات بمناطق مختلفة من العالم، وأسهمت في تشكيل ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان السواحل.

وتستمد المجموعة فكرتها من الدور الذي أداه المندوس في البيوت الإماراتية، بوصفه صندوقاً لحفظ المقتنيات الثمينة والمستلزمات الشخصية، قبل أن يتحول مع مرور الزمن إلى عنصر يحمل قيمة ثقافية مرتبطة بذاكرة الأسرة وتاريخها.

ويستحضر مندوس «جلفار» تاريخ الميناء الذي ارتبط بتجارة اللؤلؤ، ويضم منتجات غذائية إماراتية مستوحاة من التمور والمكسرات، طُورت بالتعاون مع الشيف نوال النعيمي، فيما يعكس مندوس «دبا» جوانب من التراث العطري من خلال شمعة مستوحاة من رائحة الحناء والنخيل، وأوانٍ فخارية مصنوعة يدوياً.

أما مندوس «دلما»، فيستحضر تاريخ الجزيرة المرتبط بالتجارة البحرية واللؤلؤ من خلال قطع فضية وحرف يدوية مستوحاة من تقاليد الضيافة الإماراتية، بينما يجمع مندوس «خورفكان» بين حرفة الخوص والصصال، ويضم منتجات من العود تستحضر عادات استقبال الضيوف وتعطير المجالس.

ويقدم مندوس «خور دبي» تجربة مستوحاة من تاريخ الخور بوصفه مركزاً للتجارة والتبادل الثقافي، عبر شموع عطرية تجمع بين نقوش السدو والروائح المستلهمة من البيئة الإماراتية، في تعبير عن العلاقة بين التراث البحري والهوية الحرفية المحلية.

ويبرز البعد الإنساني للمشروع من خلال إسهام سبع حرفيات إماراتيات متخصصات في حرفة السدو من إمارة أبوظبي في إبداع مجموعة «مرفأ»، حيث اجتمعت خبراتهن ومهاراتهن لتقديم قطع معاصرة تحافظ على أصالة الحرفة وتنقل تفاصيلها إلى الأجيال الجديدة.

ويمثل هذا التعاون نموذجاً لدور الصناعات الإبداعية في تمكين المرأة، إذ يتيح للحرفيات المشاركة في تطوير منتجات ذات قيمة فنية وتجارية، ويعزز الاعتراف بإسهاماتهن في حماية التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب توفير فرص للاستفادة الاقتصادية من المهارات التقليدية.

وفي سياق تطوير المنتجات المستوحاة من البيئة المحلية، يقدم "الغدير" مجموعات متنوعة، من بينها «تمور الغدير الفاخرة» التي تجمع بين التمور الإماراتية وتوليفات مبتكرة من المكسرات والنكهات، و«مجموعات العين» المستوحاة من المعالم التاريخية والزخارف المرتبطة بمنطقة العين، إضافة إلى «مجموعة نقوش السدو» التي تعيد تقديم الأنماط الهندسية التقليدية في أوانٍ ومنتجات حديثة.

كما تتضمن المنتجات «شمعة قلعة الميّل» المستوحاة من أحد المعالم التاريخية في مدينة العين، والمصنوعة باستخدام زيوت عطرية طبيعية، إلى جانب مفروشات وأعمال تصميم داخلي توظف النقوش الإماراتية في الوسائد والأقمشة وقطع الأثاث، بما يفتح مجالات جديدة لاستخدام الحرف التقليدية في المساحات السكنية والضيافة.

وتعكس هذه المنتجات توجهاً نحو توسيع حضور الموروث الإماراتي خارج نطاق الاستخدامات التقليدية، من خلال دمجه في التصميم الداخلي والمنتجات الغذائية والهدايا والمستلزمات المنزلية، وإيجاد روابط بين الأصالة والابتكار بما يعزز فرص استدامة الحرف وتطوير أسواقها.

ويحظى المشروع برعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، ويسهم منذ تأسيسه في دعم الحرفيات وتطوير قدراتهن الإنتاجية، مع التركيز على تحويل الحرف اليدوية إلى منتجات تجمع بين الجودة والهوية الثقافية والجدوى الاقتصادية.

وتؤكد تجربة "الغدير للحرف الإماراتية"، أن الحفاظ على التراث لا يقتصر على توثيق الممارسات القديمة، بل يتطلب إعادة توظيفها في الحياة المعاصرة، وإيجاد فرص حقيقية لاستمرارها، بما يجعل من الحرف اليدوية جسراً يربط ذاكرة الأجداد بإبداعات الأجيال الجديدة، ومورداً ثقافياً واقتصادياً يسهم في تعزيز حضور الهوية الإماراتية محلياً وعالمياً.