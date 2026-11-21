أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ يستعرض معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، الحضور البارز للشركات الوطنية في مجالات بناء القوارب والهندسة البحرية والصيانة والتصنيع المتقدم، بما يعكس التطور المتواصل الذي تحققه أبوظبي والإمارات بوصفهما مركزاً إقليمياً منافساً للصناعات البحرية.

وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، المعرض في قاعة مارينا أدنيك ويختتم يوم غد، مقدما منصة تتيح لبناة القوارب والمصنّعين الوطنيين عرض منتجاتهم وتقنياتهم وحلولهم البحرية المطورة في الإمارات، إلى جانب كبرى الشركات الإقليمية والدولية.

ويعكس هذا الحضور القوي للشركات الوطنية تنامي عمق المنظومة الصناعية البحرية في الدولة، التي باتت تشمل بناء القوارب والسفن، والحلول البحرية المتخصصة، وخدمات الصيانة والتجديد، والهندسة المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتقنيات البحرية الذكية.

كما يجسد تطور القطاع توجه الدولة الأوسع نحو تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتنمية الخبرات الوطنية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محلياً على الصعيد الدولي.

ومن بين الشركات الإماراتية المشاركة "الصير مارين"، التي تعرض سفن الركاب والتاكسي المائي والقوارب المصممة لعمليات الدفاع المدني، إضافة إلى الأنظمة البحرية والخدمات الهندسية. وقد أدرجت الشركة تدريجياً تقنيات متطورة في عملياتها، من بينها الطباعة ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق والأنظمة البحرية غير المأهولة.

وتعرض شركة "ألفا بوتس" الوطنية قوارب مصممة بما يتناسب مع ظروف الخليج العربي ومتطلباته، تتنوع بين قوارب الصيد في المياه الضحلة وقوارب الترفيه والأداء العالي الأكبر حجماً. فيما تعرض "جلف شارك بوتس" قوارب صيد رياضية وزوارق سريعة وقوارب كاياك وإكسسوارات بحرية مطورة محلياً، ومصممة لتلائم الظروف المناخية والبحرية في المنطقة.

وتقدم شركة "الربان مارين"، التي أسسها مهنيون إماراتيون عام 1998، قوارب صيد وترفيه عالية الأداء تعتمد تقنية الهيكل المدرّج المهوّى، المصممة لتعزيز السرعة والثبات وسهولة المناورة.

و يسلّط المعرض الضوء على أهمية سلسلة القيمة الصناعية المتكاملة اللازمة لدعم قطاع بحري مستدام، حيث تقدم شركة "البحر الأزرق لصيانة المعدات البحرية" التي تأسست عام 2004 ويقع مقرها في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد 3)، خدمات الهندسة البحرية والصيانة والإصلاح الشامل، وتفيد بإنجازها أعمال الصيانة والإصلاح لأكثر من 4,000 قارب ويخت على مدى أكثر من عقدين.

و تدمج "إم جيه 1 أدفانسد أديتف نوتيكس" التصنيع الإضافي والروبوتات الصناعية في إنتاج القوارب واليخوت، بما في ذلك تطوير قوارب مطبوعة بالكامل بتقنية ثلاثية الأبعاد ومعتمدة للتشغيل في المياه المفتوحة. وتجمع سلسلة "ماجستي" التي تطرحها الشركة بين هياكل مطبوعة ثلاثية الأبعاد ومواد مركبة متطورة.

وتتكامل القدرات المعروضة في المعرض مع الأهداف الأوسع لمعرض "اصنع في الإمارات"، المنصة الصناعية الرائدة في الدولة التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتنظمها مجموعة "أدنيك"، خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027، بمركز أدنيك أبوظبي، بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتمكين الشركات من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الإمارات.

ويُعد قطاع تصنيع السفن والقوارب والمعدات البحرية من أبرز القطاعات الصناعية الممثلة في "اصنع في الإمارات"، ما يوفر صلة مباشرة بين الشركات والقدرات التصنيعية المعروضة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب وطموحات التنمية الصناعية الأوسع للدولة.

وتجسد المنصتان معاً أوجه التكامل في دور مجموعة "أدنيك" في دعم الأولويات الاقتصادية الوطنية، كما يوفر معرض أبوظبي الدولي للقوارب سوقاً دولية متخصصة تتيح لمصنّعي القوارب في الإمارات عرض منتجاتهم، والتواصل مع العملاء والشركاء، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويبرز تطور قطاع التصنيع البحري في الدولة كذلك كيف تتوسع الشركات المحلية على امتداد سلسلة القيمة الصناعية، بدءاً من تصميم السفن وإنتاجها، مروراً بالصيانة والهندسة، وصولاً إلى المواد المتقدمة والتصنيع الإضافي. ويتيح ذلك فرصاً للاحتفاظ بقيمة صناعية أكبر داخل الدولة، وتطوير خبرات تقنية متخصصة، ورفع قدرة الشركات الإماراتية على خدمة الأسواق المحلية وأسواق التصدير.