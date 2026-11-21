أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ حقق بني ياس فوزه الأول هذا الموسم في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بتغلبه على النصر بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم في استاد بني ياس، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع بني ياس رصيده إلى 5 نقاط، وتوقف رصيد النصر عند 11 نقطة.

وسجل لبني ياس يوسفو نيكتيه والحسن كوروما في الدقيقتين 64 و70، على الترتيب، وسجل للنصر رامون ميريز في الدقيقة 46.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل خورفكان مع الجزيرة 1-1 في استاد صقر بن محمد القاسمي.

ورفع خورفكان رصيده إلى 8 نقاط، والجزيرة رصيده إلى 18 نقطة.

سجل لخورفكان ريلانو ساركي في الدقيقة 65، وسجل للجزيرة فينيسيوس ميلو في الدقيقة 96.

وبالنتيجة ذاتها، تعادل يونايتد مع الوحدة في استاد راشد بدبي، في ختام مباريات الجولة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 8 نقاط، والوحدة رصيده إلى 14 نقطة.

سجل ليونايتد عادل وجدان في الدقيقة 35، وسجل للوحدة محمد غرباني في الدقيقة 87.