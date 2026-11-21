أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ تصدر الصقر" جي 1 " لعبدالله راشد أحمد المانع المنصوري، منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك" قرموشة جير - فرخ"، ضمن سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر، التي أقيمت اليوم، في منطقة الفلاح، ضمن الجولة الرابعة من مسابقات اتحاد الإمارات للصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

وجاء ثانيا الصقر "فلوكة"، لهادي سعيد سالم المنصوري، وثالثا الصقر" مزاج"، لعبدالله محمد حسن محمود البلوشي، فيما شهد الشوط الثاني لفئة العامة ملاك " جيرتبع- فرخ" فوز الصقر" 2"، لخالد جمعة خادم سهيل الهاملي بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر" لطام"، لعبدالله محمد حسن محمود البلوشي، وثالثا الصقر" كي 16"، لمحمد خالد راشد جاسم راشد النعيمي.

وأسفرت منافسات الشوط الثالث لفئة العامة شاهين - فرخ"، عن فوز الصقر" ون بيس"، لفريق ند الشبا بالمركز الأول، والصقر " منصف"، لخليفة محمد خليفة سعيد الخيلي بالمركز الثاني، والصقر" ناس"، لمحمد علي محمد صادق البلوشي بالمركز الثالث.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين، اختتام منافسات مسابقات التلواح التمهيدية لموسم 2026-2027، بنجاح كبير، ومشاركة واسعة من فئات المجتمع المختلفة، وسط مستويات تنافسية مميزة.