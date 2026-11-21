الفجيرة في 21 نوفمبر /وام/ احتفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمرور عشر سنوات على تأسيس أكاديمية تدريب الناشئين والشباب للرياضات البحرية بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.و تُعدالأكاديمية الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأجيال الناشئة في مختلف الرياضات البحرية .

وأكد سعادة أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في كلمة أن الاحتفال بعشر سنوات من عمر الأكاديمية ليس مجرد استذكار للإنجازات بل هو احتفاء برؤية رياضية رائدة آمنت منذ انطلاقتها بأن الاستثمار الحقيقي في الرياضة يبدأ من بناء الإنسان واكتشاف المواهب وصقل قدرات الأجيال الناشئة وتوفير البيئة المناسبة أمامهم للتميز والإبداع والوصول إلى منصات التتويج. ثم عُرض فيلم وثائقي استعرض أبرز محطات مسيرة الأكاديمية منذ تأسيسها عام 2016 .

وكرم الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي راعي الحفل الجهات والمؤسسات والشركاء و المدربين الذين اضطلعوا بدور محوري في تدريب وتأهيل الناشئين والشباب وأوائل الدفعات .

وشهد الحفل سعادة خالد خميس بن دسمال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية وسعادة محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الاقتصاد والزراعة وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتجديف والشراع الحديث وسعادة ناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة لكرة القدم والمهندسة أصايل البلغوني مدير عام مؤسسة الفجيرة للمواصلات وسلامة أبو مجاهد مدير تلفزيون الفجيرة وزياد فغولي ممثل المكتب الإقليمي لمحركات ميركوري والمهندس محمد سعد ممثل شركة دلما مارين و هيثم محمود عمرو و عز الدين الزمال .