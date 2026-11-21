لندن في 21 نوفمبر/ وام/ تعادل أرسنال مع نيوكاسل يونايتد 2-2، اليوم، في ملعب نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبرغم هذه النتيجة حافظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برايتون، صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي غداً مع هال سيتي، فيما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضمن الجولة ذاتها، فاز ليدز يونايتد على تشيلسي 4-1، وكوفنتري سيتي على كريستال بالاس 3-2، وتوتنهام على إيبسويتش تاون 2-0، وبورنموث على نوتينغهام فورست 2-0، فيما تعادل مانشستر سيتي مع فولهام 1-1، وأستون فيلا مع سندرلاند دون أهداف.