سيئول في 22 نوفمبر / وام / تتجه كوريا الجنوبية لاحتلال المرتبة الرابعة عالميا في الصادرات هذا العام بعد تجاوزها حاجز التريليون دولار أمريكي سنويا لأول مرة في 19 نوفمبر الجاري، لتصبح رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وبلغت صادرات البلاد 595.3 مليار دولار بين يناير ويوليو لتحتل المرتبة الخامسة عالميا وفق بيانات منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، فيما تقدر وزارة التجارة والصناعة والموارد في سيئول تفوقها لاحقا على هولندا بفضل تسارع النمو وتسجيل رقم شهري قياسي بلغ 120.9 مليار دولار في سبتمبر.

ويتراجع تصنيف كوريا الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى إلى المركز الثامن عالميا بقيمة 413.6 مليار دولار عند استبعاد أشباه الموصلات، نظرا لاستحواذ القطاع على حصة كبرى من الصادرات بلغت 30.5% حينها وارتفعت إلى 42.7% حتى أكتوبر.

وسجلت الصادرات باستثناء أشباه الموصلات أعلى نمو لها منذ عقدين بنسبة 20.2% على أساس سنوي حتى أكتوبر، مدفوعة بالسلع الاستهلاكية كمستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، وقطاعات جديدة كالصناعات الدفاعية ومحطات الطاقة النووية.

وحققت صادرات الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم رقما قياسيا للسنة الخامسة على التوالي منذ عام 2022، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار لتصل إلى 107.6 مليار دولار.

-خلا-