الكويت في 22 نوفمبر / وام / تستعرض مجموعة "تريندز" أحدث إصداراتها البحثية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد العالمي والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب منظومة شركاتها الخمس، خلال مشاركتها في الدورة الـ49 من معرض الكويت الدولي للكتاب المنعقد حتى 28 نوفمبر الجاري.

ويتضمن برنامج المجموعة في مشاركتها الثانية بالمعرض ندوات حوارية ولقاءات فكرية تناقش أبرز القضايا الراهنة، فضلا عن التعريف بشركاتها الخمس "تريندز للبحوث والاستشارات"، و"تريندز جلوبال"، و"تريندز باروميتر"، و"مرصد تريندز"، و"معهد تريندز للتدريب".

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريندز"، أن المشاركة تواكب إستراتيجية توسيع الحضور المعرفي إقليميا ودوليا، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لدعم التنمية المستدامة.