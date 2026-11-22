أبوظبي في 22 نوفمبر / وام / شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، منافسات اليوم الختامي للنسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في "مبادلة أرينا" في أبوظبي على مدى 13 يوما بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 بلدا من مختلف أنحاء العالم.

وشهد اليوم الختامي منافسات نهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم، وسط أجواء تنافسية قوية تعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الجوجيتسو واتساع حضورها الدولي.

وتوّج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أبطال منافسات الحزام الأسود لفئة المحترفين في مختلف الأوزان، مشيدا بالمستويات الفنية المتميزة التي قدّمها اللاعبون خلال المنافسات، وما أظهروه من مهارات عالية وروح تنافسية تعكس تطوّر رياضة الجوجيتسو، والمكانة المتقدمة التي بلغتها البطولة على الساحة الرياضية العالمية.

وشملت النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منافسات فئات الهواة، والباراجوجيتسو، والناشئين، والشباب، والأساتذة، والمحترفين، إلى جانب مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص للفئات العمرية الصغيرة، ما أتاح المشاركة لمختلف الفئات والمستويات، وأسهم في اكتشاف المواهب الصاعدة وإعداد أجيال جديدة من الرياضيين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: رسّخت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مكانتها بين أبرز بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، بما شهدته من مشاركة واسعة ومستويات فنية عالية ومنافسات جمعت نخبة من أبطال اللعبة والمواهب الصاعدة من مختلف دول العالم، ويعكس النجاح المتواصل للبطولة ما تحظى به رياضة الجوجيتسو من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، ودور أبوظبي في توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تطوير الرياضة، وصناعة الأبطال، وتوسيع قاعدة ممارسيها محلياً ودولياً.

وأضاف: يمثّل ختام النسخة الـ18 محطة جديدة في مسيرة البطولة، ويحفزنا على مواصلة تطويرها عاماً بعد عام، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ويتيح للرياضيين من مختلف أنحاء العالم منصة للتنافس وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل مستويات الأداء.