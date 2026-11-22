دبي في 22 نوفمبر / وام / يشهد معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ32 الكشف للمرة الأولى عالميا وإقليميا عن طرازات جديدة ضمن أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، بمشاركة تفوق 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة، وذلك في "دبي هاربر" خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لصناعة اليخوت والاستثمار في القطاع البحري.

وتبرز مساهمة الصناعات البحرية الإماراتية في المعرض عبر استعداد شركة "روميو مارين" للكشف عالميا للمرة الأولى عن يخت "روميو 55"، إلى جانب إطلاق شركة "جلف كرافت" طرازي "فاميلي" و"أوفشور" من سلسلة "سيلفر كات 47"، بما يعكس تطور القدرات الوطنية في مجالات التصميم والهندسة والتصنيع البحري.

وتتضمن الإطلاقات المبتكرة في الدورة الجديدة استعراض شركة "أزيموت" طرازي "سيديك 6" و"فلاي 82" للمرة الأولى في الشرق الأوسط، فضلا عن الإطلاق الإقليمي لطرازات "برابوس ألتيما 55"، و"ريفييرا 645 إس يو في"، و"كرانشي إيه 32".

ويجمع المعرض نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصميم اليخوت وتصنيعها، من بينها "أزيموت"، و"بينيتي"، و"كرانشي"، و"فيريتي"، و"هيسن لليخوت"، و"لورسن"، و"برنسيس"، و"سان لورينزو"، و"صن ريف"، و"صن سيكر"، إلى جانب أجنحة وطنية تمثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، ومشاركة جديدة من كوريا الجنوبية وسلوفينيا تعكس اتساع نطاق حضوره الدولي.

ويستعرض الحدث أحدث الحلول والابتكارات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات البحرية، بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة، من بينها شركة أبوظبي لبناء السفن، ومجموعة "أميت"، و"دراي دوكس وورلد"، و"دي مارين".

وأكدت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن دي"، الجهة المنظمة للمعرض، أن مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في بناء اليخوت تعكس ثقة قطاع الصناعات البحرية العالمي بالفرص الاستثمارية وإمكانات النمو التي توفرها دبي والمنطقة، مشيرة إلى أن العروض العالمية والإقليمية الأولى تعزز مكانة الإمارة مركزا لاستقطاب الشركات والاستثمارات البحرية.

من جانبه، أكد محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة "جلف كرافت"، أن المعرض يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف الابتكار محركا للتقدم وخلق الفرص الاقتصادية، مشيرا إلى أن مسيرة الشركة الممتدة لأكثر من أربعة عقود تعكس تطور الصناعات الوطنية وقدرتها على المنافسة عالميا.

وأضاف أن الاستثمارات المتواصلة في التصميم والهندسة والحرفية، إلى جانب تطوير خدمات صيانة اليخوت وإعادة تأهيلها، تسهم في تعزيز تنافسية القطاع البحري الإماراتي وترسيخ حضور الدولة في صناعة اليخوت العالمية.

وأكد عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة "شمال القابضة"، المالكة لـ"دبي هاربر"، أهمية تطوير المراسي البحرية بوصفها وجهات متكاملة تجمع بين الخدمات البحرية والضيافة والترفيه، مشيرا إلى دور المعرض في بناء الشراكات وتبادل الأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع.

ويتضمن المعرض برنامجا متنوعا من العروض الحية للرياضات المائية وتجارب الإبحار والغوص والأنشطة العائلية، إضافة إلى جلسات نقاشية متخصصة تتيح فرص التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع.

ويأتي المعرض ضمن سلسلة من الفعاليات البحرية الدولية التي تستضيفها دبي، تشمل سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي يومي 21 و22 نوفمبر، والدورة الثامنة من قمة الخليج لليخوت الفاخرة يومي 24 و25 نوفمبر، التي تجمع نخبة من المستثمرين ومالكي اليخوت وقادة القطاع لمناقشة فرص النمو وتطوير صناعة اليخوت الفاخرة في المنطقة، بما يعزز جاذبية دبي للاستثمارات البحرية ويدعم تنافسية اقتصادها البحري.