واشنطن في 22 نوفمبر / وام / أعلنت شركة "مايكروسوفت" معالجة ثغرة أمنية مركزيا في خدمة "Entra Connect Health"، كانت تتيح وصولا غير مصرح به إلى بيانات تقنية وإعدادات تخص المؤسسات المستخدمة.

وأوضحت الشركة إرسال إشعارات وإرشادات للمؤسسات المتأثرة دون حاجة المستخدمين لتثبيت تحديثات في الخدمة المخصصة لمراقبة سلامة البنية التحتية المحلية لإدارة الهوية وأدائها.

وأكدت عدم كشف كلمات المرور أو رموز المصادقة ومفاتيح التشفير الصالحة أو رصد تغييرات بالإعدادات، واقتصار الوصول على البريد الإلكتروني للمسؤولين وجهات الاتصال التقنية وبعض المعلومات التعريفية وإعدادات المؤسسات.

ودعت "مايكروسوفت" المؤسسات إلى تعزيز الحماية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل المقاومة للتصيد الإلكتروني، ومراجعة إعدادات الحسابات ذات الصلاحيات المرتفعة وسجلات الدخول.

-خلا-