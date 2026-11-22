الشارقة في 22 نوفمبر / وام / ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أمس الأول بمقره برئاسة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس، سياسة دائرة شؤون البلديات في الإمارة وما تضطلع به من أدوار محورية في تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للسكان ومواكبة متطلبات التنمية العمرانية والمجتمعية والاستدامة.

وتناولت الجلسة الإطار العام لسياسة الدائرة واختصاصاتها واستعرضت إنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية وجهودها المبذولة في تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للعمل البلدي بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين البلديات والجهات الحكومية بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة ويرتقي بجودة الحياة ويحافظ على الهوية البصرية والخصوصية المجتمعية ويحقق تطلعات المواطنين والمقيمين.

حضر الجلسة سلطان محمد بن هويدن رئيس دائرة شؤون البلديات، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير الدائرة، إلى جانب مديري بلديات مدن الإمارة التسع وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.

واستعرض سلطان محمد بن هويدن مادة مرئية حول أعمال ومشاريع الدائرة في مختلف بلديات إمارة الشارقة من التأسيس إلى التكامل في الأهداف مع بيان منظومة العمل البلدي في الإمارة بحدود الاختصاصات والتشريعات المنظمة .

بعدها تداخل الأعضاء في طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول مختلف الأدوار التي تقوم بها دائرة شؤون البلديات؛ حيث أكد سلطان محمد بن هويدن في معرض رده أن الدائرة تواصل إنجازاتها وفق رؤية قيادية طويلة الأمد أرستها القيادة الرشيدة بالإمارة، والتي ركزت على التكامل بين الدائرة ومختلف الجهات الخدمية تحت مظلة المجلس التنفيذي، إضافة الى استخدام التكنولوجيا والتطور الرقمي بين مختلف الجهات في ظل القوانين الملزمة والتعاون القائم بينها، والذي ينعكس في العديد من المبادرات المطروحة.