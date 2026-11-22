بنوم بنه في 22 نوفمبر / وام / أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا، اليوم، تسجيل أول إصابة جديدة بمرض "إم بوكس" (جدري القردة)، بعد خلو البلاد من الفيروس لمدة 30 شهرا وستة أيام.

وأوضحت الوزارة أن المصاب تأكدت حالته يوم الجمعة الماضية ويتلقى العلاج حاليا في المستشفى، مشيرة إلى تسجيل البلاد سابقا 20 إصابة بالمرض خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024.

ودعت الوزارة مواطنيها إلى توخي اليقظة لمنع ظهور بؤر للمرض أو تفشيه، مبينة أن الفيروس ينتقل عبر الاتصال الجنسي، والملامسة المباشرة للجروح أو سوائل الجسم والمواد الملوثة، ومن الحامل إلى جنينها.

ونصحت من تظهر عليهم أعراض المرض، مثل الطفح الجلدي المتقرح والحمى وتورم الغدد الليمفاوية والصداع وآلام العضلات والإرهاق، بالتوجه إلى المراكز الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة.

-خلا-