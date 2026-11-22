عواصم في 22 نوفمبر / وام / أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم، اعتراض أكثر من 330 طائرة مسيرة خلال هجمات جوية متبادلة طالت منشآت للطاقة والموانئ ومباني سكنية، بالتزامن مع مباحثات أوروبية لمواصلة دعم كييف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، وفق وكالة "ريا نوفوستي"، باستهداف سفينة شحن جاف في البحر الأسود ومنشآت بميناء "كيليا" في أوديسا ومحطة "برافوبيريجنايا" للكهرباء في زابوروجيه، فضلا عن ضرب مصفاة نفط ومحطتين فرعيتين للكهرباء وخوادم مركز بيانات وقاطرة وموقع نيران في عمق أوكرانيا بمسيرات "غيران".

وأوضحت الوزارة أن دفاعاتها الجوية دمرت الليلة الماضية 170 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية وشبه جزيرة القرم ومياه بحري آزوف والأسود.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، بحسب وكالة "أوكرينفورم"، تحييد 161 مسيرة من أصل 186 أطلقتها القوات الروسية منذ مساء أمس، مع تسجيل إصابات في 18 موقعا وسقوط حطام في ستة مواقع، فيما دمر حرس الحدود الأوكراني صاروخ كروز روسيا صغيرا من طراز "فيلين" في مقاطعة تشيرنيهيف.

وأفاد تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف بإصابة شخصين وتضرر مبنى سكني ومتجر وروضة أطفال بمنطقة فيشغورود جراء هجوم بمسيرة روسية، بينما سجلت هيئة الأركان الأوكرانية 116 اشتباكا ميدانيا، مقدرة إجمالي الخسائر الروسية منذ فبراير 2022 بنحو 1,637,170 فردا، بينهم 2,310 خلال اليوم الماضي، إلى جانب آلاف الآليات العسكرية.

وكان رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن قد بحث مع نظيره البريطاني آندي بيرنهام، خلال اجتماع في أمستردام أمس، التعاون الاقتصادي والعسكري والدعم المشترك لأوكرانيا، واستعرضا نتائج قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي تضمنت الاتفاق على تعميق التعاون الأمني والدفاعي.

-خلا-