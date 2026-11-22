رأس الخيمة في 22 نوفمبر / وام / انطلقت في الساحة الأمامية لمركز رأس الخيمة للمعارض فعاليات "السوق الليلي 2026"، بمشاركة علامات تجارية محلية وعالمية، لتشكل نافذة على مشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة ومنصة لدعم رواد الأعمال المحليين وتنشيط الحراك السياحي والثقافي.

وافتتح فعاليات السوق سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، وسط حضور جماهيري واسع من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح من مختلف إمارات الدولة.

ويتيح السوق لزواره تجربة تسوق في الهواء الطلق تشمل منتجات الأزياء والعطور، وتوفر فرصة لاقتناء معروضات فريدة خارج إطار مراكز التسوق التقليدية، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي المصحوبة بعروض موسيقية وشعبية حية.

ويستقبل الحدث الجمهور خلال عطلات نهاية الأسبوع من الساعة الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساء، متضمنا ورش عمل فنية وجولات ثقافية تسلط الضوء على الإرث المعماري في الإمارة، فضلا عن عروض فنية وأنشطة تفاعلية مخصصة للعائلات وعشاق التسوق من مختلف الأعمار.