مسقط في 22 نوفمبر / وام / حصلت سلطنة عمان، ممثلة في مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، على صفة "مراقب" في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري "ICH".

ويتيح هذا القبول في المجلس، المعني دوليا بتنسيق المتطلبات الفنية ووضع معايير جودة الأدوية وسلامتها وفعاليتها، الاستفادة من الخبرات العالمية وبناء القدرات الوطنية ومواءمة المتطلبات التنظيمية مع الإرشادات الدولية لرفع كفاءة الرقابة الدوائية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يتطلع المركز خلال المرحلة المقبلة إلى تأهيل المختصين في التقييم التنظيمي، والتطبيق التدريجي لإرشادات المجلس، وتطوير القدرات الفنية للمصانع الوطنية لدعم التصنيع الدوائي المحلي، بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040" لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

-خلا-