دبي في 22 نوفمبر / وام / أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم لترسيخ الشراكة بين الجانبين تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية المشتركة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات تبادل المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات، وتأكيداً لأهمية التكامل الحكومي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ونهجها الهادف إلى فهم المخاطر والتعامل الاستباقي معها بأعلى مستويات الكفاءة، وتوفير مقومات المحافظة على التنافسية في مجال ممارسة الأعمال.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تُعزِّز هذه الخطوة أُطُر التعاون المشترك بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث تحرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، إدراكا بأن هذه الشراكات تقوم بدور أساسي للمساهمة في المحافظة على تميز وريادة المنظومة الضريبية.

وتوقع أن يكون لتعزيز التعاون المشترك تأثيرات إيجابية ملموسة على القطاع الضريبي، من خلال فتح آفاق جديدة لتكثيف التعاون لإحكام الرقابة على الأسواق، اعتماداً على أحدث الآليات في هذا المجال لمكافحة التهرُّب الضريبي، ومنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات مُخالفة للتشريعات الضريبية، وتكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والمستهلكين من خلال التنظيم المُشترك للفعاليات التوعوية، للتعريف بحقوق وواجبات جميع المعنيين بالنظام الضريبي، والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري.

وقال سعادة اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توسيع مجالات التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب بما يخدم المصلحة العامة، ويُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التكامل بين الطرفين.

وأوضح أن شرطة دبي تفتح دائماً آفاقاً جديدة للتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية مع الشركاء الاستراتيجيين، كما تولي أهمية كبيرة للشراكات الاستراتيجية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

ويهدف التعاون المُشترك إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين اعتمادا على أحدث الوسائل التقنية، وتعزيز آليات العمل المشترك لمكافحة جرائم التهرُّب الضريبي، وغسل الأموال، وتوثيق التعاون في مجال التفتيش، والتوعية المشتركة المتعلقة بالأنماط الإجرامية للتهرُّب الضريبي، وغسل الأموال، والظواهر السلبية المرصودة ذات العلاقة.

كما يهدف إلى الارتقاء بالمهارات المهنية، وتبادل الخبرات، وتكثيف التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والقيادة العامة لشرطة دبي في مجال التدريب والدعم الفني والتقني، ومواصلة تنفيذ حملات توعوية، وحملات ميدانية مشتركة لمكافحة التهرُّب الضريبي، وعقد ورش تثقيفية وتوعوية لموظفي الجانبين.