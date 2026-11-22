لاس فيجاس في 22 نوفمبر / وام / فاز سائق فريق "رد بول" ماكس فرستابن، اليوم، بسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1 للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، متفوقا بفارق 0.639 ثانية على ثنائي "مكلارين" لاندو نوريس وأوسكار بياستري صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وعزز فرستابن وصافته للترتيب العام بفارق 37 نقطة أمام لويس هاميلتون، بعد حسم "مرسيدس" لقبي السائقين والصانعين مسبقا عبر بطل العالم كيمي أنتونيلي الذي حل رابعا، فيما تراجع جورج راسل للمركز الرابع بالترتيب العام متساويا مع نوريس إثر اصطدامه بالحواجز واكتفائه بالمركز التاسع.

وشهد السباق منافسة محتدمة وصفها السائقون بـ"الجنونية والأكثر فوضوية" مع تسجيل 35 تغييرا في الصدارة خلال 50 لفة، ودخول سيارة الأمان إثر حوادث متفرقة.

وتصادم ثنائي "فيراري" هاميلتون وشارل لوكلير مجددا ليكتفيا بالمركزين السابع والعاشر عقب عقوبات زمنية وسط استياء رئيس الفريق فريد فاسور، بينما تراجع سائق "رد بول" إسحاق حجار للمركز الـ14 إثر انكسار الجناح الأمامي لسيارته، في انتكاسة لصراع فريقه مع "مكلارين" على المركز الثالث للصانعين قبل جولتين من الختام.

-خلا-