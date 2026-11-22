بكين في 22 نوفمبر / وام / دعت الصين، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء القيود المقترحة على وصول مشغلي الاتصالات الصينيين مباشرة إلى أرقام الهواتف الأمريكية، معتبرة أنها تنتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة النزيهة.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أساءت استخدام صلاحياتها التنظيمية ووسعت مفهوم الأمن القومي لتقويض عمليات الشركات الصينية باتهامات دون أساس واقعي، مع مواصلتها الضغط لفصل سلاسل الإمداد في مجالات الاتصالات والاختبارات وإصدار الشهادات.

وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات تتعارض مع التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتقوض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وحثت بكين واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات فورا والعودة إلى تسوية القضايا عبر المشاورات، مؤكدة عزمها اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها بحزم.

-خلا-