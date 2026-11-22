دبي في 22 نوفمبر / وام / جددت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة تأمين الصادرات الكازاخية، تعاونهما الثنائي بموجب مذكرة تفاهم وقّعها الطرفان للمضي قدماً في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات تأمين ائتمان الصادرات، والحماية من المخاطر التجارية، وحلول تمويل الصادرات، بما يساعد الشركات على استكشاف المزيد من الفرص في الأسواق الدولية بثقة.

مثل شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" في مراسم توقيع مذكرة التفاهم برنار كاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وهيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب، فيما مثّل شركة تأمين الصادرات الكازاخية أيان بيكتيباييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة، في خطوة تأتي استكمالاً للتعاون الثنائي الذي استهله الجانبان في يونيو 2023، وترجمةً للالتزام المشترك بتطوير آفاق التنسيق المؤسسي بين الشركات الإماراتية والكازاخستانية.

وينص الاتفاق المجدد على عمل الجانبين معاً لاستكشاف فرص التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات حول أسواق الدول ومخاطرها، وتعزيز التعاون في مجال مخاطر سلاسل التوريد، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة لرفع مستوى الوعي بحلول الحماية التجارية من مخاطر عدم السداد الناجمة عن التقلبات التجارية والسياسية، مع التركيز على الحلول التي طورتها المؤسستان في إطار شراكتهما.

وقال برنار كاري، إن تجديد الشراكة مع شركة تأمين الصادرات الكازاخية يجسد الالتزام المشترك بتعزيز التجارة الدولية، وتوفير فرص جديدة أمام الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسع عبر الحدود، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي مواءمةً مع رسالة "الاتحاد لائتمان الصادرات" الرامية إلى تمكين الصادرات غير النفطية، بالتوازي مع توفير منظومة حماية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تنويع روافد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وأعرب عن تطلعه إلى المضي قدماً في توطيد التعاون وتبادل الخبرات مع "تأمين الصادرات الكازاخية"، ومساعدة الشركات في كلا البلدين على الوصول إلى أسواق جديدة والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبها، قالت أيان بيكتيباييفا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تأمين الصادرات الكازاخية: نرى إمكانات واعدة للتعاون بين مؤسستينا، وبصفتنا شركة تابعة لشركة (بايتيريك القابضة الوطنية للاستثمار)، فإننا نحرص على تشجيع شركائنا على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان والاستفادة منها، ونحن على أتم الاستعداد لدعم المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة واسعة من الأدوات المالية وآليات الدعم المتاحة ضمن مجموعة (بايتيريك)، ونؤمن بقدرة هذه الشراكة على توفير منصة قوية لتسهيل الاستثمارات، وتعزيز العلاقات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في كلا البلدين.

وتؤكد "الاتحاد لائتمان الصادرات"، من خلال تجديد تعاونها مع شركة تأمين الصادرات الكازاخية، التزامها بتطوير شبكة شراكاتها مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية، وتعزيز منظومة الدعم التي تتيحها للمصدرين في دولة الإمارات، وتسهيل تبادل الخبرات ومعلومات الأسواق، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة زخم التجارة الخارجية، والارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات المحلية على المستوى العالمي.