دبي وكاب كانا في 22 نوفمبر / وام / شهد فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة رئيس وفد حكومة دولة الإمارات إلى حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2026، إطلاق مجموعة من المبادرات التنموية، وتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، تستهدف تعزيز التعاون الحكومي، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي والسياحة.

وشملت المبادرات، إطلاق مبادرة "مليون خبير في الذكاء الاصطناعي"، والمسرعات الحكومية في جمهورية الدومينيكان، وشراكة لدعم التعليم الرقمي في جمهورية الدومينيكان، وإطلاق شبكة الجنوب العالمي للابتكار، وتوقيع مذكرات تفاهم وإطلاق شراكات في مجالات التبادل المعرفي الحكومي والسياحة، بما يعزز الشراكة بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويدعم تحويل مخرجات الحوار إلى برامج ومشروعات عملية ذات أثر تنموي مستدام.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية الدومينيكان مبادرة مليون خبير في الذكاء الاصطناعي، التي طورها مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع حكومة الدومينيكان، بهدف تزويد مليون مواطن دومينيكاني بمهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.

وشهد إطلاق المبادرة فخامة لويس أبي نادر، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بحضور معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير الرئاسة في جمهورية الدومينيكان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وسعادة عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي والمحيط الهادئ، ومنال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، وسعيد ميران مدير تنفيذي بمكتب التبادل المعرفي الحكومي.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإنتاجية والابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام.

كما شهد فخامة لويس أبي نادر، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، الإعلان عن إطلاق المسرعات الحكومية في جمهورية الدومينيكان، المستلهمة والمصممة من نموذج المسرعات الحكومية في دولة الإمارات والهادفة لتسريع تنفيذ المبادرات الحكومية وإيجاد حلول للتحديات، بالاعتماد على منهجية عمل تستهدف تحقيق نتائج ملموسة وتطوير الخدمات والسياسات والبرامج، وتعزيز التكامل وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وضمان استدامة النتائج.

حضر الإعلان سعادة عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي والمحيط الهادئ، ومايلي دياز مديرة البيانات، ومار غارسيا مديرة التنسيق والمتابعة للركيزة الاجتماعية بحكومة جمهورية الدومينيكان، ومنال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات.

وشهد فخامة لويس أبي نادر، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، توقيع اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات بين مؤسسة "دي بي ورلد" والمدرسة الرقمية إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزارة التربية والتعليم في جمهورية الدومينيكان، لإطلاق مشروع "فصول الأمل".

ويستهدف المشروع نحو 60 ألف مستفيد في 10 مدارس حكومية على الأقل، من خلال توفير بيئة تعليمية رقمية متكاملة تضمن استمرارية التعلم، وتوسع فرص الوصول إلى التعليم النوعي، لا سيما خلال فترات إغلاق المدارس بسبب الظروف الجوية.

وتتضمن المبادرة تجهيز الفصول الدراسية بالمرافق والتقنيات الرقمية، وتوفير 400 حاسوب، وخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، إلى جانب محتوى تعليمي رقمي باللغة الإسبانية، يتوافق مع المنهج الوطني للمدارس، كما تشمل توفير 1000 فرصة تدريب للمعلمين، معتمدة من جامعة ولاية أريزونا، لتعزيز مهاراتهم في توظيف أدوات التعليم الرقمي في العملية التعليمية.

وقع الاتفاقية معالي لويس ميغيل دي كامبس وزير التربية والتعليم في جمهورية الدومينيكان، ولطيفة القمزي المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، والدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية.

كما وقّعت المدرسة العليا للابتكار في الإدارة العامة التابعة لرئاسة جمهورية السلفادور وشركة "دابر" مذكرة تفاهم تهدف إلى دفع جهود التحول الرقمي وتحديث الإدارة الحكومية من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات.

وقّع الاتفاقية معالي فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور رئيس المدرسة العليا للابتكار في الإدارة العامة، ولويس ألبرتو رودريغيز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دابر"، وحضر إطلاق الشراكة محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وكلوديا دي لارِين المديرة التنفيذية في حكومة جمهورية السلفادور، وأليخاندرو غوتمان رئيس مديرية الاندماج في حكومة جمهورية السلفادور.

وتركز المرحلة الأولى من التعاون على قطاع التعليم العالي، بما يشمل متابعة المنح الدراسية والبرامج الأكاديمية، ورصد عمليات التسجيل ونطاق التغطية التعليمية، إلى جانب التعاون في مجالات الشفافية التنظيمية، والبيانات المفتوحة، والتدريب، وذلك لدعم تعزيز الشفافية المؤسسية واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وقعتها معالي شيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وسعادة محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

ووقعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة ورابطة دول الكاريبي "ACS" مذكرة تفاهم، وقعتها معالي شيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومعالي نيومي إسبينوزا مدريد الأمينة العامة لرابطة دول الكاريبي، لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين.

وفي إطار تعزيز التعاون الحكومي وتبادل الخبرات، وقعت حكومة دولة الإمارات ومركز أمريكا اللاتينية للإدارة والتنمية " كلاد" مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التبادل المعرفي الحكومي.

وقعت المذكرة منال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، والدكتور كونرادو راموس الأمين العام للمركز، بما يفتح آفاقاً لتبادل التجارب والخبرات في تطوير الإدارة الحكومية، والاستفادة من الممارسات الناجحة في تحديث العمل المؤسسي والخدمات الحكومية.

كما شهدت فعاليات الحوار، الإعلان عن إطلاق "شبكة الجنوب العالمي للابتكار الحكومي"، التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة الإمارات، بالتعاون مع "أمانة الإدارة والابتكار" في البرازيل، وبمشاركة كل من الدومينيكان وبرمودا وكولومبيا، فيما يتولى "مركز أمريكا اللاتينية للإدارة والتنمية" (CLAD) دور المنسق الإقليمي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث يعمل على تسهيل التنسيق والتفاعل من خلال شبكة تضم 24 دولة عضواً.

حضر الإعلان عن المبادرة سعادة أرماندو خوسيه مانزويتا بينيا نائب وزير الابتكار العام والرقمي في جمهورية الدومينيكان، والدكتور كونرادو راموس الأمين العام لمركز أمريكا اللاتينية للإدارة والتنمية "كلاد"، وعبير تهلك المدير التنفيذي لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والدكتور وليد العلي الأمين العام لـلمدرسة الرقمية، ومنال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي.

وتهدف الشبكة إلى تمكين الحكومات من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الابتكار بالقطاع الحكومي، وتحديد الأولويات المشتركة بين دول الجنوب العالمي، وتسعى إلى تحويل المعرفة إلى واقع من خلال التعاون والمبادرات المشتركة، وإنتاج المعرفة، بما يسهم في تعزيز القدرات وتحسين الخدمات.

ونظمت مؤسسة القمة العالمية للحكومات حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالشراكة مع حكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة، في مدينة كاب كانا يومي 20 و21 نوفمبر، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية وحضور فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان.

وغطت أجندة الحوار 35 جلسة وأكثر من 15 اجتماعاً ولقاءً رفيع المستوى، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً وممثلين عن أكثر من 30 دولة، وأكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، فيما ركزت الجلسات على ستة محاور رئيسية تشمل الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.