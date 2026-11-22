دبي في 22 نوفمبر / وام / بحثت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سبل تمكين مجتمع الأعمال ودعم مساهمة القطاع الخاص في نمو اقتصاد الإمارة، مستعرضة حزمة من المبادرات الرقمية والتشريعية لتعزيز تنافسية الشركات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الاجتماع الفصلي الرابع لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2026، الذي عقد بحضور معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومشاركة 384 من ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية وجنسيات المستثمرين في دبي.

وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال جلسة حوارية ضمن اللقاء تناولت مرونة اقتصاد دبي وقدرته على مواكبة المتغيرات وتنافسيته الخادمة لمتطلبات مجتمع الأعمال، أن هذا العام شهد تحديات كبيرة لحركة التجارة العالمية، غير أن دبي تمكنت من ضمان استمرارية تدفق التجارة بفضل التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، التي عملت كمنظومة واحدة ضمن إطار تشغيلي موحد عبر المسارات البحرية والجوية والبرية،.

وأشار إلى الحرص على سرعة الاستجابة والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث أسهمت الشركات في طرح كثير من الحلول العملية، ومثلت مجموعات ومجالس الأعمال شريكاً رئيسياً في التوصل إليها، وشدد على ثبات التزام دبي تجاه مجتمع الأعمال ومواصلة الاستثمار والاستماع إلى احتياجات الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة داعمة للنمو بخطى ثابتة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، موضحا أن مجموعات ومجالس الأعمال تؤدي دوراً محورياً في استشراف متطلبات القطاعات الاقتصادية وتحديد فرص النمو والتوسع، والمساهمة في إيجاد حلول عملية تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، فيما يشكل التكامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية عنصراً أساسياً في ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومحفزة للاستثمار، وتطوير آليات أكثر فاعلية للاستجابة لأولويات مجتمع الأعمال.

وسلّط اللقاء الضوء على برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، حيث جرى استعراض أبرز ميزات منصة "تشامبر إيه آي هب" (Chamber AI Hub) التي أطلقتها غرف دبي مؤخراً، بوصفها أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة في العالم وتضم حالياً 22 مساعداً ذكياً، إلى جانب استعراض المسارات التدريبية المتخصصة التي أُطلقت لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.

واستعرضت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، أحدث المبادرات والبرامج التي تقدمها الغرف لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات لتطوير أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها، كما تعرف الحضور على "منصة تمكين الشركات" التي أطلقتها غرف دبي كبوابة رقمية موحدة تتيح، بالتعاون مع شركاء معتمدين، حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية والعروض المتخصصة ذات القيمة المضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في الإمارة، وتشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة وغيرها، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، فيما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون والتكامل بين مجموعات ومجالس الأعمال وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل دورها في تمثيل القطاعات الاقتصادية ودعم مصالح الشركات.

وراجعت غرفة تجارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 60 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال، وبلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص بشأنها 70%، مقارنةً بـ 42 قانوناً ومشروع قانون جرت مراجعتها خلال الفترة ذاتها من عام 2025 بنسبة اعتماد بلغت 64%، وذلك في انعكاس لفاعلية الحوار البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص، ودور الغرفة في إيصال صوت مجتمع الأعمال والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية بما يواكب احتياجات الشركات.

وأطلقت غرفة تجارة دبي، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مجموعة عمل دبي للمقاولات، ومجموعة عمل شركات تكنولوجيا البناء والتشييد، ومجموعة أعمال بيوت العطلات، كما أسست مجلس الأعمال الكيني ومجلس الأعمال الأوزبكي، وعقدت خلال الفترة ذاتها 226 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال.

وكرّمت غرفة تجارة دبي خلال الفعالية مجموعة من مجالس ومجموعات الأعمال، تقديراً لأدائها المتميز وجهودها الفاعلة في تعزيز التعاون بين الشركات، وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال، ودعم التواصل البنّاء بين القطاع الخاص والجهات المعنية، إلى جانب مساهماتها في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها.

كما شمل التكريم عددا من الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لدعمهم المتواصل وتعاونهم المثمر في تمكين مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهم: مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.