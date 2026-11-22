أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ تنطلق غداً الإثنين أولى حلقات البثّ المباشر من الموسم الخامس لبرنامج "المنكوس"، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

وتُبثّ الحلقة في التاسعة مساءً من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، بمشاركة ستة مشاركين من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، يستهلّون المنافسة على لقب «فارس المنكوس».

ويشارك في الحلقة الأولى حمد بن إبراهيم آل عامر اليامي، وحمد صالح آل حديبي المري، وسالم محمد الدحباش المري، وعلي بن حمد ناصر الدوسري، ووليد بن منصور العزيزي من المملكة العربية السعودية، وعبدالرحمن الزبداني المري من دولة قطر.

ويقدّم المؤدّون لحن المنكوس، أحد الألحان المرتبطة بالشعر النبطي، في مستهلّ المرحلة الأولى من المنافسات.

ويؤدّي المتسابقون أمام لجنة التحكيم التي تضمّ محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي من دولة الكويت، وشايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، ومتعب بن كرّوز المري من دولة قطر.

وخلال المرحلة الأولى، التي تشمل الحلقات الثلاث الأولى، يصعد كلّ متسابق إلى المسرح مرّتين، ففي المرور الأول، يقدّم لحناً حرّاً من اختياره ضمن مسابقة «الصوت المميّز» على منصة «إكس»، من دون أن يدخل هذا الأداء في احتساب درجات منافسات البرنامج. وينشر حساب «المنكوس» مقاطع أداء المتسابقين، ليصوّت الجمهور للأداء الذي يفضّله، ويفوز المتسابق الحاصل على أعلى عدد من الأصوات بجائزة نقدية قدرها خمسة آلاف درهم.

وفي المرور الثاني، يؤدّي كلّ متسابق لحن المنكوس أمام لجنة التحكيم. وخلال المراحل الثانية والثالثة والرابعة، يقدّم المتسابقون في مرورهم الثاني لحناً تراثياً تُخصَّص له عشر درجات.

وتُقام منافسات الموسم على امتداد ثماني حلقات مباشرة، وتُحتسب النتيجة بواقع 60 في المئة لدرجات لجنة التحكيم.

وكانت هيئة أبوظبي للتراث قد أعلنت، خلال الحفل الإعلامي للموسم الخامس، أسماء 18 مشاركاً من الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عُمان تأهّلوا إلى حلقات البثّ المباشر. وجاء الإعلان عقب عرض الحلقتين التسجيليتين، اللتين وثّقتا مرحلة المقابلات التي أُجريت في أكتوبر الماضي على مسرح شاطئ الراحة، بمشاركة 47 متقدّماً من ست دول.

وأسفرت المقابلات عن إجازة 39 مؤدّياً، منهم 33 بإجماع لجنة التحكيم وستة بالأغلبية، قبل اختيار القائمة النهائية. وقدّم المشاركون الثمانية عشر، عقب إعلان أسمائهم في الحفل الإعلامي، عروضاً فردية أطلعت الحضور على تنوّع الأصوات وأساليب الأداء في الموسم الجديد.

ويواكب الحلقات المباشرة برنامج «ميدان المنكوس» (Mankous Extra)، الذي يتيح للجمهور التعرّف إلى المشاركين من خلال حوارات عفوية وتحديات في الشعر والتراث والموروث الشعبي، إلى جانب عروض فنية يختارها المشاركون.

ويواصل «المنكوس» في موسمه الخامس اكتشاف المواهب والتعريف بمكانة هذا اللحن في الموروث الشعبي الإماراتي والخليجي. وشهدت المواسم الأربعة السابقة مشاركة 72 متسابقاً في المنافسة على لقب «فارس المنكوس»، فيما أتاحت المقابلات لمئات المشاركين فرصة تقديم أصواتهم إلى الجمهور.