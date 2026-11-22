دبي في 22 نوفمبر/ وام/ اختتمت بطولة فزاع لليولة، منافسات مرحلتها الأولى بتأهل سعيد عبدالله المهيري من دبي، وعامر سالم الكعبي من الشارقة، إلى الدور الثاني، بعد تصدرهما نتائج الحلقة الرابعة من برنامج «الميدان» في نسخته الـ22، ضمن النسخة الـ26 من البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت قلعة الميدان في منطقة المرموم منافسات قوية بين أربعة متسابقين خاضوا ستة تحديات تراثية ورياضية، وسط حضور جماهيري وتفاعل مع مجريات الحلقة التي حسمت آخر بطاقتين للتأهل إلى المرحلة المقبلة.

وتصدر سعيد عبدالله المهيري الترتيب العام برصيد 75 علامة، تلاه عامر سالم الكعبي برصيد 60 علامة، فيما حل راشد يوسف المرشودي من الفجيرة ثالثاً برصيد 50 علامة، وجاء منصور إبراهيم العسماوي من دبي رابعاً برصيد 25 علامة.

واكتمل عقد المتأهلين الثمانية إلى الدور الثاني، بانضمام المهيري والكعبي إلى محمد ناصر آل علي، ومكتوم محمد بن طراف المنصوري، وزايد علي الشحي، وعبدالله عمر المهيري، وعبدالرحمن عمر الزعابي، وحمد محمد المقعودي، لمواصلة المنافسة على كأس فزاع الذهبي.

وتنوعت منافسات الحلقة بين تحديات اليولة، وشد شداد، والسباحة، وعد القصيد، والرماية، وزمط هين، التي تهدف إلى اختبار مهارات المشاركين في عدد من الرياضات والممارسات المرتبطة بالموروث الإماراتي.

وشهد تحدي اليولة تفوق سعيد عبدالله المهيري وراشد يوسف المرشودي بحصولهما على العلامة الكاملة البالغة 25 علامة، فيما تميز المهيري والكعبي في تحديي الرماية وزمط هين، اللذين أسهما في حسم تأهلهما إلى الدور الثاني.

وأكدت ناتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع لليولة تتجاوز إطار المنافسات الرياضية والتراثية، لتشكل منصة تربوية وثقافية تسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتها الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالموروث الإماراتي.

وأوضحت أن البرنامج الأسبوعي للمشاركين يجمع بين التدريب على تحديات البطولة والتعرف على الجوانب التاريخية والثقافية المرتبطة بالتراث الوطني، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات والمعالم الوطنية، بما يعزز وعي الشباب بتاريخ دولة الإمارات ومسيرة تطورها.

وأشارت إلى أن زيارة المشاركين لمتحف زايد الوطني أتاحت لهم التعرف عن قرب على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيم التي أرست دعائم نهضة الدولة، مؤكدة أن الهدف الأعمق للبطولة يتمثل في إعداد جيل يعتز بهويته، ويدرك قيمة الموروث الوطني، ويتحمل مسؤولية المحافظة عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وقالت إن إتقان المهارات التراثية يكتسب أهمية أكبر عندما يقترن بمعرفة جذورها التاريخية ودورها في تشكيل هوية المجتمع، مشددة على حرص المركز على أن تكون تجربة المشاركين فرصة لبناء الشخصية وتعزيز المعرفة والانتماء الوطني.

وتضمنت الحلقة الرابعة، التي قدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في المركز، فقرة فنية أحياها الفنان فيصل الجاسم بأغنية «الغلا المتفرد»، فيما نقلت المنافسات مباشرة عبر قنوات سما دبي وإذاعة الأولى وقناة المركز على «يوتيوب».

وتستعد البطولة لانطلاق منافسات الدور الثاني بمشاركة المتأهلين الثمانية، في مرحلة تتصاعد خلالها المنافسة على لقب النسخة الـ26 وكأس فزاع الذهبي، مواصلة دورها في إحياء الفنون والرياضات التراثية الإماراتية وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة.