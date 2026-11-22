الشارقة في 22 نوفمبر/ وام/ عززت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال عام 2026، حضور مبادراتها الرياضية والمجتمعية، من خلال التوسع في البرامج الموجهة للأطفال والفتيات، واستحداث أنشطة رياضية جديدة، وتنظيم بطولات وتجمعات، تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسات، ضمن منظومة متكاملة تبدأ من الطفولة المبكرة وتمتد إلى الرياضة المدرسية والحاضنات الرياضية، وصولاً إلى توفير فرص الانضمام إلى الأندية ومواصلة التطور الرياضي.

وشهد العام تطوراً في نطاق المبادرات وتنوع الرياضات المقدمة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يدعم جهود المؤسسة في إتاحة فرص أوسع لممارسة الرياضة، واكتشاف القدرات الرياضية وتنميتها في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وواصلت المؤسسة خلال عام 2026، التوسع في مبادرة «رياضة الطفل في الحضانات»، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم الخاص، لترتفع أعداد الحضانات المشاركة من 16 إلى 33 حضانة، بزيادة 17 حضانة خلال العام، من أصل 40 حضانة مستهدفة، فيما استفاد من المبادرة أكثر من 1,800 طفل وطفلة.

وتستهدف المبادرة الأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات، من خلال تعريفهم بثماني رياضات مختلفة، ضمن برامج تفاعلية تستند إلى الإثراء الحركي والذهني، وتسهم في تنمية المهارات الأساسية وغرس حب الحركة والنشاط الرياضي منذ السنوات الأولى.

وشهد العام تنظيم مهرجان حضانات الشارقة الأول في مركز النخبة لرياضة المرأة، الذي جمع 118 طفلاً وطفلة من حضانات السيوح والبديع وواسط، في أنشطة تجمع بين الحركة واللعب والمتعة.

وفي إطار استكمال المسار الرياضي للأطفال، واصلت المؤسسة تنفيذ مبادرة «رياضة الطفولة المبكرة»، المخصصة للفتيات من عمر أربع إلى سبع سنوات، حيث تجاوز عدد المستفيدات منها 350 مستفيدة في الشارقة والذيد وكلباء.

وتركز المبادرة على تقديم برامج تدريبية في رياضة الجمباز، بهدف تنمية التوازن والمرونة والتوافق الحركي والمهارات الحسية الحركية، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس والانضباط.

وشهد عام 2026 تنظيم مهرجانين لمنتسبات المبادرة بحضور أولياء الأمور، أتاحا للفتيات فرصة استعراض المهارات المكتسبة خلال التدريبات في أجواء رياضية وتشجيعية، كما أسهما في تعزيز تفاعل الأسر مع البرامج الرياضية، وتشجيع الفتيات على الاستمرار في ممارسة الرياضة والتدرج في تطوير قدراتهن البدنية والمهارية.

وفي إطار تطوير مبادرة «الحاضنات الرياضية»، التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، شهد عام 2026 إضافة رياضة التجديف إلى قائمة الرياضات المتاحة للفتيات.

كما شهد العام تنظيم بطولتين وديتين بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركات لتطبيق المهارات المكتسبة خلال التدريبات، واكتساب الخبرة التنافسية وتعزيز الثقة بالنفس.

وتستهدف المبادرة الفتيات من عمر 6 إلى 17 عاماً، من خلال برامج تدريبية منظمة في مراكز رياضية ومجتمعية، بإشراف فني من الأجهزة الفنية التابعة لأندية الشارقة لرياضة المرأة، بما يسهم في التعرف إلى قدرات المشاركات وتوفير فرص انتقال اللاعبات المؤهلات إلى الأندية لمواصلة تطوير مستوياتهن.

وسجلت المبادرة 918 مشاركة في برامجها خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات المتابعة الفنية، بما يعكس تنوع الأنشطة الرياضية المقدمة.

وعلى مستوى الرياضة المدرسية، واصلت المؤسسة خلال عام 2026 تنظيم البطولات والمبادرات الرياضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بهدف اكتشاف القدرات الرياضية لدى الطالبات، ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع فرص ممارسة الرياضات الأولمبية.

وشهدت النسخة الثامنة من البطولة المدرسية القياسية لألعاب القوى، التي أقيمت في خورفكان، مشاركة 213 طالبة، فيما استضاف مركز النخبة لرياضة المرأة في الشارقة النسخة التاسعة بمشاركة 270 طالبة من 11 مدرسة.

وبإضافة مشاركات النسخة التاسعة، ارتفع إجمالي المشاركات في البطولة المدرسية لألعاب القوى منذ انطلاقها إلى 2,789 مشاركة على مدار تسع نسخ، في مؤشر على استمرارية المبادرة ودورها في تعزيز مشاركة الطالبات في المنافسات الرياضية.

وتميزت البطولات بالجمع بين منافسات الجري والوثب والرمي والقياسات البدنية المتخصصة، بما يتيح التعرف إلى مستويات الطالبات وقدراتهن وفق منهجية علمية، والاستفادة من النتائج في دعم اكتشاف القدرات الرياضية وتطويرها.

وأكدت سعادة موزة الشامسي، مدير المؤسسة، أن إنجازات عام 2026 تعكس جهود المؤسسة في تطوير منظومة الرياضة النسائية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الداعمة للقطاع الرياضي.

وقالت: «نعمل على بناء منظومة رياضية مستدامة تبدأ من الطفولة المبكرة، وتوفر فرصاً متدرجة لممارسة الرياضة وتطوير القدرات. ويعكس توسع مبادراتنا هذا العام حرصنا على الوصول إلى شرائح أوسع وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة».

وقالت اليازية السويدي، مدير إدارة رياضة المرأة في المؤسسة، أن المبادرات التي تنفذها المؤسسة تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع، من خلال الشراكات مع الجهات التعليمية والمجتمعية.

وأضافت:" نركز على إيجاد مسارات واضحة تربط بين المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب وتنميتها، بدءاً من برامج الحضانات والطفولة المبكرة، وصولاً إلى الأندية. ونعمل على تطوير آليات متابعة تقدم المشاركات وتوجيههن نحو البرامج المناسبة لقدراتهن واهتماماتهن، بما يدعم استمراريتهن في ممارسة الرياضة ويهيئ الموهوبات منهن للانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً".