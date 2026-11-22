بوخارست في 22 نوفمبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، نيافة الأسقف فارلام من بلويشت، الأسقف المعاون لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، في مقر البطريركية بالعاصمة الرومانية بوخارست، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى بوخارست 2026.

وحضر اللقاء سعادة حميد أحمد الطاير، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سلطان محمد العلي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى رومانيا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الحوار بين مختلف الأديان والثقافات، ودور القيادات الدينية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، وبناء جسور التواصل والتفاهم بين المجتمعات، بما يسهم في مواجهة التطرف وخطابات الكراهية، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل.

وأكد النعيمي أن القيادات الدينية تضطلع بمسؤولية محورية، انطلاقاً من المكانة التي تحظى بها والثقة التي تتمتع بها في مجتمعاتها، مشيراً إلى أهمية تمكينها من أداء دورها المجتمعي في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية المشتركة، ونشر ثقافة الاحترام والتعايش، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار معاليه إلى أن التمسك بالمعتقدات الدينية لا يتعارض مع الانفتاح على الآخرين واحترام معتقداتهم، مؤكداً أهمية انفتاح المجتمعات وتواصلها، ودور القيادات الدينية في إتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة للتفاعل والتواصل مع أتباع الديانات الأخرى، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح ونشر السلام.

واستعرض معاليه نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش الديني، وما تتميز به من تنوع ثقافي وديني يتيح لمختلف المجتمعات ممارسة شعائرها الدينية والحفاظ على هويتها، في إطار من الاحترام المتبادل والتفاهم والعيش المشترك.

كما تناول اللقاء أهمية التعاون بين البرلمانات، بوصفها ممثلة للشعوب، والقيادات والمؤسسات الدينية على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في الفعاليات الهادفة إلى دعم الحوار والتواصل، ونشر قيم التسامح والسلام بين المجتمعات.

وأشاد نيافة الأسقف فارلام باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحوار والتواصل بين الأديان، وبالتنوع الديني والثقافي الذي تحتضنه في مجتمعها، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المؤسسات والقيادات الدينية بما يخدم السلام والاستقرار والتفاهم بين الشعوب.