دبي في 22 نوفمبر/ وام/ اطلعت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، على جهود شرطة دبي في صون حقوق الطفل وحمايته من العنف.كما تعرفت خلال زيارتها القيادة العامة لشرطة دبي - على الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وآليات استقبال البلاغات والتعامل معها.

وكان في استقبالها العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد سعيد راشد الهلي نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان ، والمقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، وعدد من الضباط والمتخصصين في مجال حماية الطفل.

وأكد العميد فيصل الخميري أن شرطة دبي تضع مصلحة الطفل في صميم إجراءاتها، وتحرص على مراعاة خصوصيته واحتياجاته منذ تلقي البلاغ وحتى استكمال إجراءات الحماية.

وقال إن شرطة دبي تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز الوقاية والتدخل المبكر، وضمان حصول الطفل وأسرته على الدعم المناسب، مشيراً إلى أهمية الحوار مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات التي تستجيب لاحتياجات الأطفال وتحفظ حقوقهم وكرامتهم.

واطلعت الدكتورة نجاة معلا مجيد خلال الزيارة على "واحة الطفل"، التي توفر بيئة آمنة وملائمة لاستقبال الأطفال والاستماع إليهم، بما يراعي أعمارهم وخصوصيتهم ويساعدهم على التعبير عما تعرضوا له في أجواء من الطمأنينة.

كما تعرفت إلى خدمة "حماية الطفل"، التي تتيح الإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال أو تعرض الطفل للخطر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي وموقعها الإلكتروني، إلى جانب قنوات التواصل الأخرى، ومنها مركز الاتصال (901) للاستفسارات والرقم (999) للحالات الطارئة.

وأشادت مجيد بجهود شرطة دبي في حماية الأطفال من العنف وتيسير وصولهم وأسرهم إلى خدمات الحماية، مؤكدة أهمية مراعاة احتياجات الطفل في جميع مراحل الاستجابة، وتكامل أدوار الجهات المعنية لتوفير الدعم له في الوقت المناسب.