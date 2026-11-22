العين في 22 نوفمبر/ وام/ استضاف مهرجان العين للكتاب في دورته الـ17 العرض المسرحي "مسافر عبر الحكايات"، ضمن مبادرة "العربية بذائقة أصحاب الهمم"، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية. شارك في الفعالية أربعة فنانين من أصحاب الهمم، جسّدوا شخصيات مستوحاة من إصدارات المركز في مشاهد مسرحية أبرزت أهمية الكتاب والقراءة، وأتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية.

واستوحى العرض أربع حكايات من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، جرى تحويلها إلى مشاهد مسرحية .

ويمثل العرض ثمرة لمسار عمل متكامل تبناه المركز ضمن المبادرة، بدأ بمرحلة تدريبية في مايو 2026 .

وانتقلت المبادرة من التدريب إلى التطبيق العملي، حيث أتاحت للمشاركين توظيف المهارات التي اكتسبوها في تجارب فنية أمام الجمهور .

وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبمشاركة مركز الفن للجميع "فلج" في الجانب الفني والتدريبي، بما يدعم جهود المركز في بناء شراكات تسهم في توسيع الوصول إلى الثقافة واللغة العربية، وتطوير تجارب تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

وشارك في عرض "مسافر عبر الحكايات" كل من يوسف المولى، وعمر السكري، وإسراء رسلان، وهشام محمد.

وكرّم المركز المشاركين في العرض المسرحي والمخرج محمد بكر.