أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ اختُتمت أمس، منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت في «مبادلة أرينا» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتسجيل رياضيي الإمارات، ذهبيتين وفضية في نهائيات الحزام الأسود للمحترفين، في حصيلة هي الأولى من نوعها لأبطال الإمارات في أعلى فئات البطولة.

وتوج عمر علي السويدي، لاعب نادي الوحدة، بالميدالية الذهبية لوزن 56 كجم بعد فوزه على البرازيلي جوسوي براغا، لاعب أكاديمية «كوماندو جروب»، فيما أحرز خالد محمد الشحي، لاعب نادي العين، ذهبية وزن 62 كجم إثر تغلبه على البرازيلي أندرو سانتوس، لاعب أكاديمية «فيجن بي جي جي». وأضاف سعيد الكبيسي، لاعب نادي الوحدة، الميدالية الفضية في منافسات وزن 85 كجم، التي توج بلقبها البرازيلي جوناثان سيلفا، لاعب أكاديمية شرطة أبوظبي.

وشهد اليوم الختامي إقامة 12 نزالاً نهائياً، بواقع سبعة أوزان للحزام الأسود للرجال، وخمسة أوزان للحزامين البني والأسود للسيدات .

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن إحراز ذهبيتين وفضية في نهائيات الحزام الأسود للمحترفين يمثل محطة فارقة في مسيرة الرياضة الإماراتية، ويعكس نجاح النهج الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاستثمار بالإنسان وإعداد أجيال قادرة على المنافسة والتفوق عالمياً.

وقال إن الإنجاز يعد ثمرة الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، مثمناً رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للبطولة واهتمامه المستمر بالرياضة والرياضيين، مؤكداً أن تتويج لاعبين إماراتيين بذهبيتي الحزام الأسود للمحترفين، إلى جانب إحراز ميدالية فضية، يعد إنجازاً كبيرا يعكس نجاح الاستثمار طويل الأمد في إعداد الأبطال، ويؤكد وصول رياضيي الدولة إلى مرحلة متقدمة من المنافسة على الألقاب العالمية.

وأعرب عمر علي السويدي عن اعتزازه بإحراز ذهبية الحزام الأسود على أرض أبوظبي، واصفاً اللقب بأنه الأهم في مسيرته الرياضية، وأهدى الإنجاز إلى الفيادة الرشيدة، تقديراً لدعمهما المتواصل للرياضة والرياضيين، وإلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، مؤكداً أن الفوز يمثل حافزاً لمواصلة تمثيل الإمارات بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وأكد خالد محمد الشحي أن التتويج بذهبية وزن 62 كجم يجسد سنوات من العمل والتدريب والمثابرة، مشيراً إلى أن الوقوف على منصة التتويج في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو يحقق حلماً طال انتظاره. وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ونادي العين، ومدربيه وأسرته، مؤكداً أن الميدالية الذهبية تمثل بداية لمرحلة جديدة من الطموحات والإنجازات.

وفي بقية منافسات الحزام الأسود للمحترفين للرجال، توج البرازيلي مادسون دا كوستا، لاعب أكاديمية «جي إف تيم»، بذهبية وزن 69 كجم، وحل الألماني جوليانو سبيرا، لاعب أكاديمية «بي إس إل بي شيشيرو كوستا»، في المركز الثاني. وفي وزن 77 كجم، أحرز الأمريكي إيلايجا دورسي، لاعب أكاديمية «لويد إيرفين للفنون القتالية»، الميدالية الذهبية، فيما نال البرازيلي جيفرسون غوتيو، لاعب أكاديمية «كوماندو جروب»، الفضية.

وفي وزن 94 كجم، فاز البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا، لاعب أكاديمية «أدما»، بالميدالية الذهبية، وحل الأنغولي تيلمو كاسترو، لاعب أكاديمية «فايت نيشن إنترناشونال»، ثانياً، بينما توج البرازيلي فيليبي بيزيرا، لاعب أكاديمية «كوماندو جروب»، بذهبية وزن 120 كجم، وجاء الألماني ألكسندر ساك، لاعب فريق «Abdullaev Team»، في المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات للحزامين البني والأسود، أحرزت البرازيلية غراسييلي برانداو، لاعبة أكاديمية «جي إف تيم»، ذهبية وزن 49 كجم، فيما نالت الإسبانية كارلوتا برينديس لاريوس، لاعبة أكاديمية «سيركولو دي جوجيتسو»، الفضية. وتوجت البرازيلية أريادني دي أوليفيرا، لاعبة أكاديمية «دينتو دوجو»، بذهبية وزن 55 كجم، وحلت الفلبينية آني راميريز، لاعبة نادي «كومبات» للفنون القتالية، ثانية.

وفي وزن 62 كجم، فازت الكندية ليليان مارشان، لاعبة أكاديمية «فيراس»، بالميدالية الذهبية، ونالت البرازيلية ماريا لويزا ديلاهاي، لاعبة أكاديمية «جي إف تيم»، الفضية. كما أحرزت البرازيلية ليفيا باراسيني، لاعبة أكاديمية «دريم آرت»، ذهبية وزن 70 كجم، وحلت الغواتيمالية دينيس كران فوينتيس، لاعبة أكاديمية «هيلتي بي جي جي برلين»، ثانية، فيما توجت البرازيلية غابرييلي بيسانيا، لاعبة أكاديمية «إنفايت برازيل»، بذهبية وزن 95 كجم، ونالت البرازيلية يارا ناسيمنتو، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو، الميدالية الفضية.

وعلى صعيد الترتيب العام للأندية والأكاديميات في منافسات المحترفين، تصدرت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية الترتيب العام، تلتها أكاديمية «كازاخستان توب تيم» من كازاخستان في المركز الثاني، ثم فريقAbdullaev Team الروسي في المركز الثالث.