الشارقة في 22 نوفمبر/ وام/ زارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، "بيت الحكمة" في الشارقة، ضمن فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، واطّلعت على برنامج ثقافي وتفاعلي يتيح للأطفال وأسرهم ومقدّمي الرعاية فرصاً للقراءة واللعب والاستكشاف معاً، ويشجّعهم على تخصيص وقت مشترك يدعم تعلّم الطفل ويعزّز الروابط الأسرية.

ويُقام أسبوع الطفولة المبكرة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً». وتنظّمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة في دولة الإمارات، بمشاركة 130 جهة شريكة تقدّم أكثر من 400 فعالية في إمارات الدولة السبع.

ويستهدف الأسبوع الأطفال من الولادة حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدّمي الرعاية، ويتيح لهم المشاركة في أنشطة ثقافية وتعليمية ورياضية ومجتمعية، إلى جانب تجارب تعرّف الوالدين ومقدّمي الرعاية بممارسات تدعم نمو الطفل وتعلّمه في سنواته الأولى.

تجارب تفاعلية للأطفال وأسرهم

واطّلعت معاليها، خلال الزيارة على برنامج «بيت الحكمة»، الذي توزّعت فعالياته بين قاعة الرشيد وركن القارئ الصغير والردهة الرئيسية، وتضمّن البرنامج العرض المسرحي العائلي التفاعلي «دقيقة واحدة إضافية فقط»، الذي يروي حكاية طفل يطلب من أحد الكبار أن يقضي معه دقيقة إضافية لسماع قصة أو اللعب أو الحديث، ومن خلال حكاية قريبة من الحياة اليومية، يجسّد العرض شعار الأسبوع ويدعو الأسر إلى تأمّل الأثر الذي تتركه لحظات الاهتمام والمشاركة في حياة الطفل.

وقدّمت ورش «لحظات للإبداع والاكتشاف» للأطفال من عمر أربع إلى ثماني سنوات ومرافقيهم أنشطة مشتركة شملت صنع أحجية خشبية على شكل قلب، والرسم على لوحة مشتركة، وتجربة علمية مبسّطة، ولعبة جماعية تساعد الأطفال على التعرّف إلى مشاعرهم والتعبير عنها، وفي تجربة «ذكرى في إطار»، دُعيت الأسر إلى استعادة لحظة جميلة جمعتها ورسمها معاً، ثم وضع الرسم في إطار ليبقى تذكاراً في المنزل.

وفي ركن القارئ الصغير، خصّص "بيت الحكمة" تجربة "البدايات الأولى – حديقة الرضّع والأطفال الصغار" للأطفال من الولادة حتى سن الثالثة ومرافقيهم، بالتعاون مع مبادرة "Topsy UAE" وجمعت التجربة بين القراءة المشتركة باستخدام الكتب المصوّرة والحسّية، واستكشاف الملامس المختلفة، والطباعة بالإسفنج، مع تشجيع الوالدين ومقدّمي الرعاية على التفاعل مع أطفالهم من خلال الحديث والغناء واللعب.

وأكدت أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية، وتوفير تجارب نوعية تسهم في تنمية قدرات الطفل المعرفية والاجتماعية والعاطفية، وتوسّع معارفه من خلال التعلم والتفاعل والاستكشاف، مشيرة إلى أن الفعاليات التي قدمها بيت الحكمة تعكس أهمية تحويل المكتبات والمساحات الثقافية إلى وجهات تفاعلية تجمع الأسرة بالطفل، وتفتح أمامه آفاقاً جديدة للمعرفة والإبداع والتعبير، فكل تجربة مشتركة يمر بها الطفل تسهم في تشكيل مهاراته وتنمية معارفه.

وأضافت معاليها: "تتيح لنا الشراكة مع المؤسسات الثقافية الوصول إلى الأسر في مساحات قريبة منها، وتوسيع فرص مشاركتها في تجارب تراعي احتياجات أطفالها في مراحل نموهم المختلفة، ومن خلال أسبوع الطفولة المبكرة، نعمل مع شركائنا على أن تصبح القراءة المشتركة واللعب والحوار جزءاً من الحياة اليومية للأسرة، بما يترجم أهداف عام الأسرة إلى ممارسات يستمر أثرها على مدار العام".

وأكدت مروة العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة، أن أسبوع الطفولة المبكرة، يمثل مناسبة مهمة لإعادة اكتشاف العالم من منظور الأطفال، والاقتراب من فضولهم وأسئلتهم وخيالهم، مشيرةً إلى أن السنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة التي تتشكل فيها علاقته بالكتاب والمعرفة، وتتفتح خلالها قدرته على الاكتشاف والتعبير والإبداع.

وأضافت: «من هذا المنطلق، حرصنا في بيت الحكمة على أن تكون مشاركتنا في أسبوع الطفولة المبكرة امتداداً لرسالتنا الثقافية، من خلال برنامج يجمع بين المسرح التفاعلي والورش الإبداعية والتجارب الحسية والقراءة، ويمنح الأطفال مساحة للتعبير عن أنفسهم واكتشاف اهتماماتهم، كما يتيح للأسر خوض تجارب ثقافية ممتعة مع أطفالها. كما نسعى إلى أن تكون الثقافة جزءاً من حياة الطفل منذ سنواته الأولى، وأن يجد كل طفل في هذا المكان ما يبدع فيه وما يلهمه لاكتشاف المزيد من قدراته ومواهبه».

ويستكمل "بيت الحكمة" برنامجه يوم الأحد، 22 نوفمبر، بجلسة "حديث الحكمة: التشافي بالقراءة"، التي ينظّمها بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وتقدّمها الدكتورة منى الجناحي. وتتناول الجلسة، المخصّصة للوالدين ومقدّمي الرعاية، دور الكتب والقراءة المشتركة في دعم نمو الأطفال ورفاههم النفسي، وكيف يمكن توظيف القصص لفتح حوار يساعد الطفل على فهم مشاعره والتعبير عن تجاربه.

وتندرج مشاركة "بيت الحكمة"، ضمن جهود أسبوع الطفولة المبكرة، لتوسيع دور المكتبات والمراكز الثقافية في دعم الأطفال وأسرهم، وإتاحة تجارب مجتمعية يستطيع الوالدان ومقدّمو الرعاية البناء عليها في المنزل.