أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ شهدت منافسات إبل «الثنايا» في «مزاينة رزين»، المحطة الثانية من مهرجان الظفرة في دورته العشرين، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، مشاركة واسعة من مُلّاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حضور يعكس الاهتمام المتنامي بمزاينات الإبل والحرص على المشاركة في هذا الموروث التراثي الأصيل.

وتنافست المطايا في أشواط المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، التي خُصص لها 115 جائزة موزعة على 12 شوطاً، وسط أجواء تراثية تجسد حرص مُلاك الإبل على المشاركة بأفضل السلالات والمحافظة على أصالة الإبل ومكانتها.

وتوّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، أمس، الفائزين بالمراكز الأولى على منصة مزاينة الإبل في رزين بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بحضور جمهور المزاينات التراثية ومُلّاك الإبل، الذين تابعوا لحظات التتويج وشاركوا الفائزين فرحة الإنجاز.

واقيمت منافسات "مزاينة رزين"، ثاني محطات الدورة الـ 20 من مهرجان الظفرة، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2026 في منصة مزاينة الإبل في رزين بأبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وشملت المحطة الثانية 82 شوطاً خُصص لها 775 جائزة بقيمة بلغت 9 ملايين و955 ألف درهم، وتوزعت على أربع فئات رئيسية هي: المحليات بواقع 38 شوطاً، والمجاهيم بـ 32 شوطاً، والمهجنات الأصايل بـ 9 أشواط، والوضح بـ 3 أشواط.