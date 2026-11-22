دبي في 22 نوفمبر /وام/ تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا من الفعاليات التراثية والفنية والترفيهية يوم 27 نوفمبر الجاري ضمن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتقام الفعاليات في المساحات الخارجية للمكتبة، من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، وتتضمن تجارب تفاعلية وورشاً إبداعية وأنشطة مستوحاة من الحياة الإماراتية التقليدية، بما يتيح للزوار التعرف عن قرب إلى جوانب من التراث الوطني بأساليب تجمع بين المعرفة والترفيه.

ويتيح البرنامج للزوار خوض مجموعة من التجارب التراثية، من أبرزها تجربة «خرف النخل» التي تعرّف المشاركين بأساليب جني الرطب باستخدام الأدوات التقليدية، إلى جانب نشاط «الصيد بالقرقور» الذي يستحضر إحدى مهن الصيد القديمة، و«دكان الخور» الذي يعيد إحياء أجواء الدكاكين التراثية بتفاصيلها الأصيلة.

ويشمل البرنامج ورشاً فنية وإبداعية تتيح للمشاركين الرسم على الفخار وتزيينه بالرموز الوطنية، وتنسيق النباتات المحلية وفي مقدمتها شجرة الغاف، إلى جانب المشاركة في إنجاز جدار فني جماعي، وركن مخصص لتلوين الأطفال، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويشجع الأجيال الناشئة على استكشاف عناصر الهوية الإماراتية.

وتتواصل الفعاليات بمجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل السيارات الإلكترونية، وتحديات الدقة والتركيز، وتجارب التحكم بالمركبات عن بُعد، إضافة إلى ركن يتيح للأطفال التفاعل مع حيوانات المزرعة الأليفة تحت إشراف مختصين.

كما تقدم الاحتفالات تجارب للطهي الحي، تتيح للزوار التعرف إلى جوانب من المطبخ الإماراتي التقليدي، من خلال إعداد أكلات شعبية مثل اللقيمات والخبز الشعبي، إلى جانب تقديم مجموعة من الأطباق المحلية والمشروبات، في تجربة تجمع بين الموروث الثقافي والأجواء العائلية.