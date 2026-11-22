عجمان في 22 نوفمبر/ وام/ تنطلق غدا النسخة الرابعة من معرض عجمان للفرنشايز، تحت شعار "لآفاق أوسع"، بتنظيم غرفة عجمان بالتعاون مع رابطة الإمارات للفرنشايز، وذلك من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، في مقر منظومة "ثرا للاستثمار وريادة الأعمال – ثرا هب"، بمشاركة 30 علامة تجارية من 12 دولة، تمثل قطاعات متنوعة مثل الأغذية، والصحة، والتعليم، والرياضة، والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

ويهدف المعرض إلى دعم توسع وانتشار العلامات التجارية الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، واستقطاب الاستثمارات والفرص التجارية الواعدة، وتمكين رواد ورائدات الأعمال من دخول قطاع الامتياز التجاري والاستفادة من نماذج الأعمال الناجحة، إلى جانب بناء شراكات جديدة بين المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية ومتطلبات نمو واستدامة هذا القطاع، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

ويصاحب المعرض برنامج متنوع من الجلسات الحوارية وورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تتناول مفاهيم الامتياز التجاري وآليات العمل فيه وفرص تمويله، وتستعرض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، إلى جانب برنامج "Franchise Tank" لاستعراض العلامات التجارية وتقييم جاهزيتها للنمو والتوسع، بما يعزز معارف المستثمرين ورواد الأعمال ويدعم قراراتهم الاستثمارية.