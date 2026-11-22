فيينا في 22 نوفمبر /وام/ دعت النمسا إلى وضع قواعد واضحة لأسلحة الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة.وأكدت بيآتا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا استمرار جهود بلادها لتنظيم أسلحة الذكاء الاصطناعي واصفة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة حول أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في جنيف، بأنها "مخيبة للآمال".

وقالت:أنها لا تعكس مدى إلحاح قضية الأسلحة التي تقوم بشكل شبه مستقل باختيار الأهداف واستهدافها.

وأضافت الوزيرة "النمسا ناضلت من أجل الحصول على وضع تفاوضي أقوى"، وتعهدت بمواصلة بذل الجهود لتنظيم أسلحة الذكاء الاصطناعي.

لم تسفر مناقشات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، التي عقدت في مدينة جنيف حول قواعد استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل "الروبوتات القاتلة"، عن التوصل إلى الاتفاق بشأن إصدار تفويض محدد لبدء مفاوضات لتفاوض حول حظر ملزم قانونًا لأنظمة الأسلحة شديدة الخطورة، ما يبقي فرص فرض قيود قانونية ملزمة غامضة .