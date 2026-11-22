أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنجاز 384,024 معاملة اعتراف بمؤهلات التعليم العالي، الصادرة من خارج الدولة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 72,686 معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2025، مدفوعاً بزيادة الطلب والتوسع في أتمتة الخدمات، وتطوير الربط الرقمي مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، فيما تم الاعتراف بأكثر من 43600 مؤهل صادر من داخل الدولة، مقارنة 28650 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 322% للفئتين.

وجاء هذا النمو ثمرةً لتحوّل نوعي في منظومة خدمات الاعتراف، إذ باتت 72% من المعاملات تُنجز آلياً، بواقع نحو 307 آلاف معاملة منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ما أسهم في تسريع الإنجاز وتقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة من المتعاملين، إذ انخفض متوسط زمن إنجاز الخدمة بنسبة 50%، أي من 37 يوماً إلى 18 يوماً.

وأكدت الوزارة أن التوسع بأنظمة الأتمتة أسهم في تعزيز قدرة فرق العمل على تخصيص وقت أكبر للمعاملات التي تتطلب مراجعات متخصصة، بما يعزز دقة القرار وجودة المخرجات.

وأكد عبدالوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، أن النمو في عدد معاملات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي يعكس التقدم المحرز في تطوير منظومة الخدمات الرقمية بالوزارة، والتوسع في أتمتة الإجراءات وتعزيز التكامل مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال: "نواصل العمل على تطوير خدمات الاعتراف بالمؤهلات من خلال توسيع الربط الرقمي مع الشركاء الاستراتيجيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات المتاحة لتقليل الإجراءات المتكررة، وتعزيز دقة المعاملات وسرعة إنجازها، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. ونسعى إلى توفير خدمات أكثر سهولة وكفاءة، تلبي احتياجات المتعاملين، وتدعم التكامل بين منظومة التعليم العالي وسوق العمل".

وعززت الوزارة البنية الرقمية لخدمات الاعتراف بالمؤهلات، من خلال تطوير قاعدة بيانات مصنفة، تضم أكثر من 23 ألف جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ ومؤسسة تدريب ومعهد حول العالم، بما يتيح التحقق من بيانات المؤسسات التعليمية وتسريع دراسة الطلبات.

كما استكملت الوزارة الربط المباشر مع 43 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، ضمن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وتعمل حالياً على ربط 23 مؤسسة إضافية، إلى جانب تعزيز التكامل الرقمي مع 15 جهة ابتعاث، وكذلك مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وارتفع عدد معاملات الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة بنسبة 52.2%، من 28,650 معاملة إلى 43,600 معاملة خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت نسبة إنجاز هذه المعاملات آلياً من 9.2% إلى 29.1%.

وفي إطار التكامل مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أرسلت الوزارة خلال العام 2026 نحو 29,880 سجلاً لإنشاء ملفات للباحثين عن عمل، أسفرت عن إنشاء 6,680 ملفاً جديداً لخريجين مواطنين في برنامج "نافس"، فيما جرى مطابقة السجلات المتبقية، مع ملفات قائمة، بما يضمن دقة البيانات ويمنع التكرار.

وطورت الوزارة لوحات متابعة رقمية آنية، تضم 37 مؤشراً للأداء، موزعة على أربعة محاور، تتيح متابعة المعاملات ومستويات الإنجاز بصورة لحظية، وتساعد فرق العمل على تحديد فرص التحسين، ومعالجة التحديات التشغيلية.

وتواصل الوزارة تطوير أدوات المطابقة بين الأنظمة وتعزيز جودة البيانات، بما يسهم في رفع دقة إجراءات الاعتراف بالمؤهلات وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المرتبطة بالخدمة.

وتعكس هذه النتائج التقدم المحرز في تطوير خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، من خلال التوسع في الإنجاز الآلي، والاستفادة من الربط الآني للبيانات مع الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تقليل الإجراءات المتكررة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، انسجاماً مع توجهات الدولة في تبسيط الإجراءات الحكومية وتصفير البيروقراطية.