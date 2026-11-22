دبي في 22 نوفمبر/ وام/ شارك منتسبو النسخة الرياضية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في تجربة تدريبية ميدانية فريدة بمواكبة فعاليات «تحدي دبي للجري»، أحد أبرز الأحداث الرياضية المجتمعية في الإمارة بل على مستوى المنطقة، وذلك سعياً لإثراء التدريب النظري بتجارب عملية تتيح للمشاركين معايشة الأحداث الرياضية الكبرى وتطوير مهاراتهم في صناعة المحتوى الرياضي.

وأتاحت التجربة للمشاركين فرصة تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال الأسبوع الأول من البرنامج، من خلال تغطية الحدث باستخدام الهواتف الذكية، وإنتاج محتوى رقمي يعكس أجواء الفعالية، ويبرز المشاركة المجتمعية الواسعة في الأنشطة الرياضية.

وأكدت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن التغطية الميدانية تمثل جزءاً أساسياً من البرنامج، وتعكس حرص النادي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على توفير تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وقالت: "نحرص على إتاحة الفرصة أمام المشاركين لمعايشة الأحداث الرياضية الكبرى، وتوظيف مهاراتهم في إنتاج محتوى يروي قصص دبي الرياضية ويبرز إنجازاتها وتنوع فعالياتها، ونؤمن بأهمية المحتوى الرياضي البنّاء في تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وتعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية".

وشملت التجربة الميدانية توزيع المشاركين على فرق عمل، وتحديد مهام التغطية والزوايا الإعلامية قبل انطلاق الحدث، ما أتاح لكل فريق تقديم محتوى يعكس جوانب مختلفة من الفعالية. وعمل المشاركون على التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها عبر المنصات الرقمية بشكل لحظي، مع التركيز على سرعة التغطية وجودة المحتوى، والاستفادة من أدوات السرد القصصي التي تعرفوا إليها خلال الورش التدريبية .

من جانبها، أكدت آمنة العبري، مديرة مشروع - تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن التجربة أتاحت للمشاركين اختبار مهاراتهم في بيئة عمل حقيقية، والتعامل مع متطلبات التغطية المباشرة للأحداث الرياضية.

وقالت: "ركزنا خلال هذه التجربة على تمكين المشاركين من العمل ضمن فرق، واختيار زوايا التغطية المناسبة، وإنتاج محتوى يعكس أجواء الحدث وتفاعل الجمهور، كما تمثل التجربة فرصة لتقييم المخرجات وتحديد جوانب التطوير، بما يساعد المشاركين على الاستعداد للتطبيقات الميدانية المقبلة".

واختُتمت التجربة بمراجعة جماعية للمحتوى الذي أنتجته الفرق المشاركة، ومناقشة أبرز الملاحظات والدروس المستفادة، تمهيداً لاستكمال المسار التدريبي خلال الأسبوع الثاني من البرنامج.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود نادي دبي للصحافة ومجلس دبي الرياضي لإعداد جيل من صُنّاع المحتوى الرياضي القادرين على تقديم تغطيات مهنية ومبتكرة تبرز تنوع الفعاليات الرياضية في دبي، وتسهم في تعزيز حضورها الإعلامي محلياً وعالمياً.