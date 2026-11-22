رأس الخيمة في 22 نوفمبر/ وام/ حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار يوسف حسن بن رجب الشحي بمناسبة زفاف نجليه يعقوب إلى كريمة المستشار حسن سعيد محيمد الحبسي وأحمد إلى كريمة يوسف عبدالله الفاروق الطنيجي في مجلس الرمس برأس الخيمة.

وهنّأ الشيخ طالب بن صقر والشيخ ماجد بن سلطان العرسان وذويهم، راجين المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم وأن يرزقهم حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.

من جانبهم، عبّر ذوو العرسان عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي على حضورهم ومشاركتهم أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.