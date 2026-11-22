أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، بهدف التعريف بمشاريعها وبرامجها وجهودها في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، من خلال عرض مجموعة من المنتجات التي أبدعتها فتيات المؤسسة، في تجسيد لمخرجات برامجها المهنية والإنتاجية.

وعكست المنتجات المعروضة ما اكتسبته الفتيات من مهارات وخبرات عبر الورش والبرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسة، وأظهرت مستوى إتقانهن واهتمامهن بالتفاصيل وقدرتهن على توظيف مهاراتهن في أعمال ذات قيمة إنتاجية.

وأكدت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن المشاركة أتاحت فرصة لتعريف الزوار بتجربة المؤسسة في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، والتي انطلقت منذ تأسيسها في إمارة الشارقة عام 2002، عبر منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع التعليمية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبيئية والمهنية والصحية، الهادفة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات وتعزيز الاستقلالية.

وأوضحت أن المؤسسة تقدم خدماتها لأكثر من 2700 ابن فاقد للأب، وما يزيد على 1200 أسرة، وفق نهج مؤسسي يركز على استثمار الطاقات وإتاحة الفرص لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً ومشاركة فاعلة في المجتمع.

وأضافت أن المؤسسة تحرص على اكتشاف قدرات الأبناء وتنمية إمكاناتهم، وتهيئة الظروف التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، مؤكدة أهمية إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم.

وأشارت السويدي إلى حرص المؤسسة على المشاركة في الفعاليات والمعارض النوعية التي تتيح لها التواصل مع مختلف فئات المجتمع، والتعريف برسالتها وإنجازات منتسبيها، وفتح آفاق جديدة لدعم مسيرتهم.