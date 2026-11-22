أبو ظبي في 22 نوفمبر/ وام/ هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الجمهورية اللبنانية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة ذكرى الاستقلال، متمنياً للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والرفاهية والازدهار.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها معاليه إلى معالي نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد معالي صقر غباش، في برقية التهنئة، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، مشيراً إلى أن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب اللبناني تجسد متانة الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأعرب معاليه عن حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب اللبناني، بما يعزز آفاق التعاون والتنسيق المشترك، انطلاقاً من الروابط التاريخية القائمة على الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل.

ودعا غباش المولى عز وجل أن يحفظ الجمهورية اللبنانية قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق لشعبها المزيد من التقدم والنماء.