أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ استضاف معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، جلسة حوارية جمعت عدداً من النساء العاملات في القطاع البحري، لمناقشة تجاربهن المهنية والتحديات التي واجهنها وفرص تعزيز حضور المرأة في هذا القطاع.

ونظم المركز الإعلامي للمعرض، جلسة بعنوان "الشجاعة والثقة والمجتمع: نساء يجرؤن على الإبحار بطرق مختلفة"، أتاحت للمشاركات تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير المهارات والوصول إلى المناصب القيادية.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وتستمر فعاليات دورته الثامنة حتى يوم غد في قاعة مارينا أدنيك، بمشاركة شركات ومؤسسات ومتخصصين من مختلف مجالات الصناعات والخدمات البحرية.

وافتتحت الجلسة خلود الصبيحي، مديرة المركز البحري – أبوظبي، مستعرضة خبرتها المهنية التي تتجاوز 17 عاماً في القطاع البحري، مشيرة إلى أن النساء ما زلن يواجهن تحديات تتعلق بفرص المشاركة والتقدم المهني رغم التطورات التي شهدها القطاع.

وأوضحت أن نسبة النساء تقل عن 20% من القوى العاملة في الوظائف البحرية على اليابسة عالمياً، وعن 2% من البحارة، وفقاً للبيانات التي استشهدت بها من المنظمة البحرية الدولية، ودعت إلى توسيع برامج التدريب وتبادل المعرفة وإبراز الكفاءات النسائية وتقدير إنجازاتهن، بما يدعم وصول المزيد من النساء إلى المناصب القيادية.

وشاركت في الجلسة الكابتن سحر راستي، أول قبطانة بحرية إماراتية معتمدة، وأول إماراتية في منطقة الشرق الأوسط تحصل على اعتماد المستويين الأول والثاني من المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، ومؤسِّسة مجموعة "إس جي آر وشركة ماريسيس تك"، والرئيسة التنفيذية لمنصة رحال، إلى جانب ليزا براشير، القبطانة المرخصة والشريكة المؤسِّسة لشركة ليلى ديل مار، ولورا هامبتون، العاملة في مجال الأثر الاجتماعي العالمي لدى سيل جي بي.

واستعرضت المتحدثات تجارب مختلفة قادتهن إلى العمل في القطاع البحري، إذ نشأت لورا هامبتون في مزرعة بأيرلندا، بعيداً عن بيئة الإبحار، قبل أن تكتشف شغفها بالبحر وتصبح بحارة محترفة، فيما بدأت ليزا براشير تعلّم الإبحار في بحر الشمال، وتعيش اليوم على متن قارب في مياه أبوظبي.

وتناولت الجلسة التحديات التي واجهتها المشاركات خلال مسيرتهن، إذ تحدثت هامبتون عن صعوبة الوصول إلى فرص ممارسة الإبحار وارتفاع تكاليفه، فيما استعرضت براشير التحديات المرتبطة بالحصول على التراخيص والعثور على مقاولين موثوقين خلال أعمال تجديد قاربها، وركزت الكابتن سحر راستي على أهمية تغيير الصور النمطية المرتبطة بعمل المرأة في المهن البحرية.

وقالت لورا هامبتون، متحدثة عن تجربتها في بناء الثقة خلال سنوات عملها في البحر: "لا نستطيع التحكم في المد والجزر أو الرياح أو الأعطال التي قد تصيب القارب أو الأشخاص الموجودين على متنه، لأن الثقة لا تتعلق بامتلاك جميع الإجابات، وإنما بالاعتماد على حدسك والثقة بالفريق الذي يعمل معك".

وناقشت المشاركات التحولات التي يشهدها القطاع البحري في نظرته إلى عمل المرأة.

وشكل إعداد الأجيال الجديدة أحد المحاور الرئيسية للجلسة، إذ دعت المشاركات إلى تعريف الأطفال بالأنشطة البحرية منذ سن مبكرة، وإدراج المهارات المرتبطة بالبحر ضمن المناهج المدرسية، بما يمنح الفتيات والفتيان فرصاً للتعرف إلى الإبحار واكتساب المهارات العملية، واستكشاف المسارات المهنية المتاحة في القطاع.

واستعرضت لورا هامبتون تجربة البرنامج الذي تنفذه "سيل جي بي" في دولة الإمارات، والذي انطلق في المدارس خلال سبتمبر الماضي، وأتاح للطلبة المشاركة مجاناً في أنشطة بحرية، مشيرة إلى مشاركة نحو 50 فتاة خلال الأسبوع الجاري، من بينهن فتيات شعرن في البداية بالتردد تجاه النزول إلى البحر، وأكدت أن الموروث البحري لدولة الإمارات يوفر صلة وثيقة بين الأجيال الجديدة والأنشطة المرتبطة بالبحر.