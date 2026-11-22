دبي في 22 نوفمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيج سعيد المقعودي الفلاسي وراشد سالم المقعودي الفلاسي، بمناسبة زفاف أنجالهما حمد راشد المقعودي إلى كريمة سلطان عبدالله بن جرش السويدي، وراشد عتيج المقعودي إلى كريمة خليل سيف بن خريدة السبوسي، وأحمد راشد المقعودي إلى كريمة عبدالله سالم المقعودي، وذلك في قاعة قلعة الرمال بدبي.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، اللذان باركا للعرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة زوجية ملؤها المودة والاستقرار.