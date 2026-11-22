بودابست في 22 نوفمبر /وام/ اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة موعد إقامة بطولة كأس العالم للشباب والناشئين لسلاح الفلوريه في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 7 إلى 10 يناير 2027، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم على هامش كونغرس الاتحاد الدولي، المقام حالياً في العاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 125 اتحاداً وطنياً.

وشارك في الاجتماع سعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الذي أوضح أن المكتب التنفيذي اعتمد أيضاً إقامة بطولة العالم للناشئين والشباب 2027 في مدينة أرضروم التركية خلال أكتوبر 2027، إلى جانب اعتماد إقامة بطولة العالم للمحاربين القدامى في بودابست خلال العام المقبل.

وشارك اتحاد الإمارات للمبارزة في أعمال الكونغرس بوفد ضم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وموسى البلوشي، الأمين العام للاتحاد، حيث عقد الشيخ سالم سلسلة لقاءات مع رؤساء عدد من الاتحادات الوطنية، تناولت سبل تعزيز التعاون وتطوير رياضة المبارزة على المستويين القاري والدولي، إضافة إلى بحث عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل اللعبة والاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية «بريسبان 2032».

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن اجتماعات الكونغرس ناقشت عدداً من المحاور الرئيسة الرامية إلى تطوير رياضة المبارزة وتوسيع قاعدة ممارستها وتعزيز انتشارها، ومن أبرزها الارتقاء بمستوى الحكام وتأهيلهم، ودعم مشاركة المرأة في اللعبة على صعيدي الممارسة والتحكيم، إلى جانب تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في دعم مسيرة اللعبة وتطويرها على المستويين الدولي والقاري.

ويشهد الكونغرس تكريم الحكم الدولي الإماراتي علي الحمادي، بعد اختياره أفضل حكم صاعد ضمن فئة حكام سلاح «الإيبيه» لعام 2026، تقديراً لمستواه المتميز ومشاركاته في إدارة المنافسات الدولية.

وتأتي مشاركة اتحاد الإمارات للمبارزة في أعمال الكونغرس في إطار تعزيز الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الدولية، وتوطيد علاقات التعاون مع الاتحادات الوطنية والقارية، بما يسهم في دعم جهود تطوير رياضة المبارزة والارتقاء بها.