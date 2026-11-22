أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ أكد أبطال العالم للجوجيستو المتوجون بالميداليات الذهبية في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن التتويج بألقاب البطولة يمثل محطة بارزة في مسيرتهم الرياضية، في ظل قوة المنافسات وارتفاع المستويات الفنية، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم.

وأوضحوا، لوكالة أنباء الإمارات “وام”، عقب النزالات النهائية التي أقيمت أمس، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أن بلوغ منصات التتويج جاء ثمرة جهود متواصلة واستعداد مكثف لتجاوز تحديات المنافسة، معربين عن تقديرهم للدعم الذي حظوا به، ومؤكدين المكانة المتميزة التي تحتلها أبوظبي على خريطة رياضة الجوجيتسو العالمية وفي مسيرتهم الرياضية.

وأكدت البرازيلية غراسييل برانداو، المتوجة بالميدالية الذهبية في منافسات الحزامين الأسود والبني لفئة المحترفات وزن 49 كجم، أن جميع النزالات التي خاضتها اتسمت بالقوة، وتطلبت جهداً بدنياً كبيراً لحسمها، مشيرة إلى أنها بذلت أقصى ما لديها من أجل مواصلة المشوار حتى منصة التتويج.

وأعربت عن امتنانها لأسرتها والجهات الراعية والداعمة لمسيرتها الرياضية، موجهة الشكر إلى جميع من ساندها في تحقيق هذا الإنجاز.

و أعرب البرازيلي فيليبي بيزيرا، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 120 كجم، عن سعادته بإحراز لقب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مجدداً، ومواصلة سلسلة إنجازاته في البطولة.

وأوضح أنه رفع رصيده إلى ستة ألقاب في البطولة، بواقع ثلاثة ألقاب في فئة المحترفين وثلاثة ألقاب في فئة الأساتذة الأولى “ماستر 1”، مؤكداً أن مشاركاته المتواصلة في البطولات التي تستضيفها أبوظبي على مدار سنوات طويلة جعلت العاصمة الإماراتية بمنزلة وطنه الثاني.

ووجه بيزيرا الشكر إلى أبوظبي، وإلى أسرته وفريقه، تقديراً للدعم والمساندة اللذين حظي بهما طوال مسيرته الرياضية.

بدورها، أكدت ليليان مارشان، المتوجة بالميدالية الذهبية في منافسات الحزامين البني والأسود لفئة المحترفات وزن 62 كجم، أن الفوز بلقب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو يمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، في ظل المستوى الفني المرتفع للمنافسات ومشاركة نخبة من أبرز لاعبات العالم.

وأضافت أن التتويج باللقب العالمي يشكل دافعاً لمواصلة العمل وتطوير مستواها الفني وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة، مشيرة إلى أن بطولة أبوظبي العالمية توفر للاعبات منصة متميزة لإبراز قدراتهن والتنافس على أعلى المستويات.