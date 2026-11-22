دبي في 22 نوفمبر/ وام/ نظمت بلدية دبي، ملتقى المواصفات والجودة السنوي لعام 2026، بحضور معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي وعدد من القيادات الحكومية والخبراء والمتخصصين والشركاء الإستراتيجيين، وذلك في إطار جهود البلدية لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطوير منظومة الحوكمة والأداء وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشهدت الفعالية تسلّم بلدية دبي رسميًا شهادة الرقم القياسي العالمي من منظمة السجل العالمي للأرقام القياسية /Official World Record/ كأكثر جهة على مستوى العالم تبنيًا لأفضل الممارسات وحصولًا على شهادات المطابقة مع متطلبات المواصفات الدولية.

وأكد المهندس ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن تحقيق البلدية للرقم القياسي العالمي كأكثر جهة تبنيًا لأفضل الممارسات وحصولًا على شهادات المطابقة مع المواصفات الدولية يجسّد ثمرة العمل المؤسسي المتكامل وجهود فرق العمل والحرص على تحويل مفاهيم الجودة والابتكار إلى إنجازات ملموسة تحظى بالتقدير والاعتراف الدولي.

وقال إن جهود بلدية دبي متواصلة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وبناء منظومة عمل تتكامل فيها الحوكمة والجودة والابتكار والاستدامة وتستند إلى معايير دولية راسخة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.

ووقّعت بلدية دبي مذكرة تعاون مع "مجموعة دبي للجودة" بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الجودة والتميز المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات المهنية وتطوير المبادرات والبرامج المتخصصة التي تدعم بناء القدرات المؤسسية ونشر ثقافة التحسين المستمر والابتكار والاستدامة.

وتستند الشراكة إلى رؤية مشتركة بأهمية ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز كمنهج عمل مؤسسي يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القيمة المضافة للخدمات وتحقيق أثر مستدام على المجتمع والاقتصاد والبيئة.

وحققت البلدية خلال العام الجاري إنجازًا نوعيًا جديدًا بحصولها على تسع شهادات مطابقة لمواصفات دولية في مجالات إستراتيجية متنوعة وذلك بعد اجتيازها عمليات تدقيق وتقييم مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشملت المواصفات الجديدة تخصصات مختلفة منها نظام إدارة المرافق المؤسسية ونظام إدارة الغازات الدفيئة ونظام إدارة الصيانة ونظام إدارة آثار التغيرات المناخية على تصريف مياه الأمطار ونظام إدارة خصوصية المعلومات إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين وتطبيق متطلبات تمكين المرأة ونظام إدارة الذكاء الاصطناعي وتطبيق أدوات الجودة في الإدارة الإستراتيجية والتطوير المؤسسي ونظام إدارة مكافحة الاحتيال.