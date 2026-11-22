العين في 22 نوفمبر/ وام/ تقدم أربعة أعمال فنية معاصرة قراءة لذاكرة مدينة العين، مستلهمة الأفلاج التي نقلت المياه إلى المزارع منذ العصر الحديدي، والحلي الذهبية التي احتفظت بها الأسر الإماراتية جزءاً من ذاكرتها، لتطرح علاقة الإنسان بالمكان أمام جمهور من ثقافات مختلفة.

وتحتضن واحة القطارة، التي تعد ضمن المشهد الثقافي للعين المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ثلاثة أعمال، فيما يستضيف دوار الطوية الرابع، ضمن النسخة الثانية من «بينالي أبوظبي للفن العام» الذي انطلقت فعالياته في 23 أكتوبر الماضي، بمشاركة فنانين من الإمارات وإسبانيا والمغرب والهند، يستلهمون الماء والحلي والعمارة والطبيعة بالنحت والمواد الطبيعية والتجارب الصوتية.

وتتجاوز خصوصية الأعمال موضوعاتها إلى مواقع عرضها؛ إذ تقام تركيبات بين المزارع وقنوات الري، بينما يشغل عمل مساحة عامة عند دوار الطوية، لينتقل الفن من القاعات إلى أماكن الحياة اليومية للسكان.

وتستحضر الفنانة الإسبانية أسونسيون مولينوس غوردو، في واحة القطارة، نظام الأفلاج التقليدي الناشئ في العصر الحديدي، عبر عمل «بالهنا والعافية» (2026)، المستلهم من شبكات الري ودورها في توزيع المياه المشترك بين المزارعين.

ويتكون العمل من جدران بالتربة المدكوكة تشبه الجذور، وتضم سبع طبقات تحوي قطعاً فخارية وآثاراً مادية من فترات تاريخية مختلفة، تربط طبيعة الواحة بتاريخ الاستيطان البشري والزراعة فيها.

وتنبع دلالة التجربة من استمرار استخدام الأفلاج لري المزارع؛ فهي لا تعرض نظام المياه أثراً من الماضي فحسب، بل تقدمه عنصراً حاضراً في المشهد الزراعي والاجتماعي للعين.

وتقدم الفنانة الإماراتية روضة المزروعي، عند دوار الطوية منحوتة «طاسة» (2026)، تستلهم غطاء الرأس الذهبي التقليدي المرتبط بالزينة النسائية الإماراتية، وتعيد تصوره في تكوين يبلغ قطره 80 متراً.

ويستحضر العمل السلاسل المتدلية والانحناءات والزخارف المميزة للحلي المتوارثة، ناقلاً إياها من القطعة الشخصية إلى تكوين فني كبير يرتبط بالمشهد العمراني للمدينة.

ويشارك أطفال في تطوير العمل عبر حوارات وورش فنية، لتدخل رؤيتهم في إعادة تصور عنصر تراثي متصل بذاكرة الأسرة والمجتمع.

ويقدم الفنان المغربي مبارك بوحشيشي، في موقع آخر في واحة القطارة، عملاً مستلهماً أبراج الحمام التقليدية، وهي عمارة تمتد من شمال أفريقيا إلى الإمارات، مستخدماً الفولاذ المقاوم للصدأ لإعادة تصورها فضاءً للملاذ والعبور.

ويحمل العمل عنوان «لست أنا الحجر يُلقى في الماء، لكنني البذرة تُبذر في الحقل» (2026)، المستعار من رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح، ويتضمن قصيدة من فن «النهمة»، الأهازيج البحرية الإماراتية التي ينشدها البحارة، مكتوبة ببرايل عبر ثقوب وألواح خشبية على هياكله.

ويجمع العمل العمارة التقليدية والذاكرة الأدبية والغناء البحري، متيحاً قراءة التراث بوسائل تعبيرية متعددة.

وتتناول الفنانة الهندية رينا سايني كالات علاقة الإنسان ببيئته عبر «عتبات: قداس (النداء الأخير)» (2026)، الذي يعيد توظيف محددات المواقع الصوتية من القرن العشرين، المصممة سابقاً لرصد الطائرات البعيدة.

وتحول هذه الأجهزة إلى وسائط تنقل نداءات طيور منقرضة وأخرى مهددة بشدة بالانقراض، يستوطن كثير منها الإمارات وشبه الجزيرة العربية أو يهاجر عبرهما.

ويضيف العمل بعداً بيئياً باستحضار أصوات كائنات اختفت أو تواجه خطر الاختفاء، وربط الذاكرة الطبيعية بالمشهد المحيط. كما يحول جهاز المراقبة إلى فعل استماع يتأمل الذاكرة البيئية والفقدان ومسؤوليتنا المشتركة عن رعاية البيئات التي نعدها وطناً.

وتندرج الأعمال الأربعة ضمن دورة البينالي «بيت: قاموس لمفهوم المكان المشترك»، وتستمر عروضها في العين حتى 15 فبراير 2027.

وتمنح المواقع المختارة الأعمال حضوراً يتجاوز المعرض التقليدي؛ إذ تتجاور في واحة القطارة التركيبات المعاصرة والمزارع وقنوات المياه، فيما يدخل دوار الطوية مفردة تراثية إماراتية إلى المشهد الحضري.

وقالت مريم الشحي، مساعد قيم فني في أبوظبي للفن العام بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن أهمية الأعمال تنبع من تفاصيل متجذرة في ذاكرة المكان، من الأفلاج التي شكلت أساس الحياة الزراعية والاجتماعية في العين، إلى الحلي ذات الدلالات الجمالية والاجتماعية المتوارثة.

وأضافت أن إعادة قراءة هذه العناصر بالفن المعاصر تتيح رؤى لاكتشاف علاقة الجمهور بتراثه وبيئته. وأشارت إلى أن عرض الأعمال في مواقعها الأصلية وبين تفاصيل الحياة اليومية يمنحها بعداً، ويجعل التراث حاضراً في تجربة ثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.